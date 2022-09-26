Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu - Son Dakika
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Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu

26.09.2022 14:14
Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu

'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Meke' karakteriyle şöhrete kavuşan Aytaç Uşun, oyuncu ve yoga eğitmeni S¸irin Kılavuz ile hayatını birleştirdi. İşte nikahtan kareler...

Aytaç Uşun, bir süredir aşk yaşadığı Şirin Kılavuz ile nikah masasına oturdu. Oyuncu çift, Beykoz'da kır düğünü yaptı.

DÜĞÜNE ÜNLÜ YAĞMURU

İkilinin düğününe pek çok ünlü isim de katıldı.

Uraz Kaygılaroğlu, Nursel Köse, Rıza Kocaoğlu, Nesrin Cavadzade, Onur Büyüktopçu, Nurgül Yeşilçay ve sevgilisi Necati Kocabay ile Hande Soral- İsmail Demirci çifti de arkadaşlarını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Düğünden paylaşılan fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

AYTAÇ UŞUN KİMDİR?

Aytaç Uşun (d. 12 Ocak 1990, İstanbul), Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusudur. Gerçek adı Ertuğrul Aytaç Uşundur. 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde Gemi makineleri işletme mühendisliği okudu.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında Doksanlar dizisinde yardımcı karakter olarak yaşamıştır. Doksanlar dizisinden sonra 2014 yılında "Toz Ruhu" filminde oynadığı Ümit karakteri ile sinema dünyasına da adım atmış oldu. Oyuncu aynı yıl içinde "Silsile" sinema filminde de yer aldı.

'Çukur' dizisinde canlandırdığı 'Meke' karakteriyle şöhrete kavuşmuştur.

Şu sıralar 'Duy Beni' adlı dizide rol almaktadır.

YORUMLAR
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Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi Çukur'un Meke'siydi! Aytaç Uşun dünyaevine girdi
Kaynak: Snob Magazin

İsmail Demirci, Hande Soral, Çukur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü Oyuncu Nikah Masasına Oturdu - Son Dakika

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