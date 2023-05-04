Dans eden ünlü fenomen Türkiye'de dans turuna çıktı! Dansını sevenler olduğu kadar sinirlenenlerde oldu - Son Dakika
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Dans eden ünlü fenomen Türkiye'de dans turuna çıktı! Dansını sevenler olduğu kadar sinirlenenlerde oldu

04.05.2023 12:30

Sosyal medyada yaptığı danslarla yüksek takipçili Noel Robinson isimli "Neolgoescrazy" kullanıcı dünyanın her yerinde dans videoları ile meşhur. Şimdiki durağı ise Türkiye oldu. İstanbul'da Eminönü ve Taksim'de dans etmek isteyen fenomenin davranışlarından rahatsız olan bazı vatandaşlar yakasına yapışarak tepki gösterdi. Neye uğradığını şaşıran fenomen ise dans ederek vatandaşları sakinleştirdi.

"Neolgoescrazy" kullanıcı adıyla tanınan ve Instagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunan Noel Robinson dünyanın pek çok noktasında yaptığı dans performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç fenomen geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek videolar çekmeye başladı. CZN Burak ve Yasin Cengiz gibi sosyal medya fenomenleri ile de çeşitli videolar çeken fenomen, Galata Kulesi'nin önünde ve Eminönü'nde de çekim yapmak istedi.

BOĞAZINA YAPIŞTI

Galata Kulesi'nin orada kendisini izleyen bir kişinin yanına giderek yüzüne üfleyen fenomen beklediğim bir tepkiyle karşılaştı. Ne olduğunu anlayamayan vatandaş, fenomenin boğazına yapıştı. Robinson ise dans etmeye başlayarak kabarık saçlarını göstererek kendisini tanıttı. Vatandaş ise video çekildiğini anlayınca gülümseyerek fenomeni izlemeye başladı.

FENOMENİ İTEREK TEPKİ GÖSTERDİ

İstanbul'un çeşitli yerlerinde video çeken fenomen, turistleri uğrak yeri olan Eminönü'ne de giderek video çekti. Yaşlı bir esnafın tezgahında izinsiz şekilde eşya alan fenomen dans etmeye başladı. Fenomene tepki gösteren esnaf ise iterek yanından uzaklaştırmaya çalıştı.

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İstanbul, Eminönü, Noel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dans eden ünlü fenomen Türkiye'de dans turuna çıktı! Dansını sevenler olduğu kadar sinirlenenlerde oldu - Son Dakika


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