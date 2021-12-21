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Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek - Son Dakika

Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek

21.12.2021 07:52

Sık sık gündemle ilgili paylaşımlar yapan şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de dolardaki düşüşle alakalı paylaşımlar yaptı. Marketlerdeki fiyat artışlarına tepki gösteren şarkıcı, doların düşmesinin ardından "Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklımda" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdaki hareketliği durdurmak için alınacak 10 maddelik tedbirleri açıkladıktan sonra dolarda sert düşüş yaşandı. 18 lira ile tarihi zirvesini gören dolar, aniden düşüşe geçti. Dolardaki bu sert düşüşe Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

"MARKETLERİ TEFTİŞE GİDİYORUM"

Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Demet Akalın, "Bir uyanıyoruz dolar 5 lira" dedi. Kurdaki artışların ardından marketteki fiyatların artmasına dikkat çeken Akalın, "Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklıma" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın, kurdaki düşüşün ardından indirim yapmayan marketleri teftiş edecek

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde de Bulgarlar'ın Edirne'ye gelerek market raflarındaki ürünleri bitirmesi tepki göstererek "Buna bir çözümü olan?" demişti.

Demet Akalın, kurdaki düşüşün ardından indirim yapmayan marketleri teftiş edecek
Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek

Recep Tayyip Erdoğan, Demet Akalın, dolar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek - Son Dakika
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