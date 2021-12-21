Demet Akalın, kurdaki düşüş sonrası indirim yapmayan marketleri teftiş edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdaki hareketliği durdurmak için alınacak 10 maddelik tedbirleri açıkladıktan sonra dolarda sert düşüş yaşandı. 18 lira ile tarihi zirvesini gören dolar, aniden düşüşe geçti. Dolardaki bu sert düşüşe Demet Akalın'dan da yorum gecikmedi.

"MARKETLERİ TEFTİŞE GİDİYORUM"

Twitter hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Demet Akalın, "Bir uyanıyoruz dolar 5 lira" dedi. Kurdaki artışların ardından marketteki fiyatların artmasına dikkat çeken Akalın, "Sabah marketleri teftişe gidiyorum. Tüm fiyatlar aklıma" ifadelerini kullandı.

Demet Akalın geçtiğimiz günlerde de Bulgarlar'ın Edirne'ye gelerek market raflarındaki ürünleri bitirmesi tepki göstererek "Buna bir çözümü olan?" demişti.