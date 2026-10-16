Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın - Son Dakika
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Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

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Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın
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Drake & Josh dizisiyle tanınan Drake Bell, gerekli kazanç koşulunu karşılayamadığı için sendika üzerinden sağlanan sağlık sigortasından yararlanamadığını açıkladı. Çocuk yaşta başladığı kariyerini hatırlatan oyuncu, oyuncular sendikasınada tepki göstererek “Sakın oyuncu olmayın” dedi.

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde Nickelodeon yapımlarıyla tanınan Drake Bell, sendika üzerinden sağlanan sağlık sigortasından yararlanamadığını açıkladı. Drake & Josh dizisinin yıldızı, gerekli kazanç koşulunu karşılayamadığını gösteren ekran görüntüsüyle Oyuncular Sendikası SAG-AFTRA’ya tepki gösterdi.

SİGORTA İÇİN GEREKEN KAZANÇ SINIRINA ULAŞAMADI

40 yaşındaki oyuncunun Instagram hesabında yayımladığı ekran görüntüsünde, Temmuz 2025 ile Haziran 2026 dönemindeki bildirilen kazançlarının veya diğer uygunluk kriterlerinin sağlık planından yararlanmak için yeterli olmadığı belirtildi.

Görselde Bell’in plan kapsamında bildirilen kazancı 17 bin 480 dolar 53 sent olarak yer aldı. Ekranda gösterilen 28 bin 933 dolarlık sınıra ulaşabilmesi için 11 bin 452 dolar 47 sent daha kazanması gerektiği görüldü.

Drake Bell’den sağlık sigortası isyanı: Sakın oyuncu olmayın

“35 YIL BOYUNCA ÇALIŞSANIZ BİLE…”

Uzun yıllardır kamera karşısında olduğunu vurgulayan Bell, mesleğe adım atmayı düşünenlere şu sözlerle seslendi:

“Sakın oyuncu olmayın. SAG'a (sendikaya) katılmayın. 35 yıl boyunca çalışsanız bile size dönüp 'orta parmak' gösterebiliyorlar”

SEAN ASTIN’E DE TEPKİ GÖSTERDİ

Bell, SAG-AFTRA’yı etiketleyerek sendikanın başkanı, Yüzüklerin Efendisi serisinin oyuncularından Sean Astin’i de eleştirdi.

“Gerçekten harika bir iş çıkarıyorsun Sean Astin,” diyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belki de işleri yönetmesi için oyuncuları kullanmaktan vazgeçersiniz, ne dersiniz? Sonuçta tek bildikleri, kamera karşısında birtakım sözcükleri söylemekten ibaret”

BAŞKA OYUNCULAR DA AYNI SORUNU ANLATTI

Bell’in açıklamasından önce Acemi Prenses filminin oyuncularından Heather Matarazzo da sağlık sigortasını kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtmişti. I Saw the TV Glow filminin oyuncusu Jack Haven ise sigorta hakkını kazanabilmek için daha fazla iş bulma çağrısında bulunmuştu.

Haven ile aynı durumda olduğunu söyleyen Matarazzo, birçok oyuncu arkadaşının da benzer sorunlar yaşadığını ifade etmişti.

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