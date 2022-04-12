Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da

12.04.2022 12:25
Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da

Dünyaca ünlü model, tasarımcı ve sosyal medya fenomeni Nour Arida Bodrum'a hayran kaldı.

Dünyaca ünlü model, tasarımcı ve sosyal medya fenomeni Nour Arida Bodrum'a hayran kaldı. Bodrum'a iş için gelen Aida, reklam çekimlerinin ardından Bodrum'da tatil yaparak cennet koyun tadını çıkardı.

Fransa'da yaşayan Lübnan asıllı dünyaca ünlü model önceki gün Bodrum'a geldi. Türkbükü'ne giden güzel modelin ilk işi Vip Bodrum transferle ilçeyi gezmek oldu. Bodrum'u gezdikten sonra Türkbükü cennet koyuna giden güzel modelin reklam çekimi için Bodrum'a geldiği öğrenildi. Sosyal medyada 10 milyonu aşkın takipçisi olan dünya ünlü mücevher, kozmetik ve giyim gibi birçok markanın reklam yüzü olan Arida Bodrum'la ilgili paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Özellikle Lübnan, Fransa, İngiltere ve ABD'de takipçisi olan Arida reklam çekimlerinin ardından birkaç gün daha Bodrum'da kalarak tatil yapacağı öğrenildi. Bodrum'un güzelliklerine hayran kalan Arida'nın yaz sezonunda tatil için de Bodrum'u tercih edeceği öğrenildi. - MUĞLA

Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da
Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da
Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da
Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da
Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da

YORUMLAR
500
Fenerbahçe: 'Kayla McBride'ın paylaşımını tasvip etmiyoruz' Fenerbahçe: 'Kayla McBride'ın paylaşımını tasvip etmiyoruz' Fenerbahçe'den 'Kayla McBride' açıklaması Fenerbahçe'den 'Kayla McBride' açıklaması

Türkbükü, Bodrum, Lübnan, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da - Son Dakika


Son Dakika
12:21 Polis hata yapan sürücüyü uyarmak istedi ama koltukta kimseyi bulamadı
12:01 UNICEF'in savaş verileri: Ukraynalı çocukların üçte ikisi evlerini terk etti
11:57 Putin meydan okudu: Ukrayna'daki operasyon başarıya ulaşana dek durmayacağız!
11:57 12 Nisan'da gram altın 922 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:53 Gaziantep'te nefes borusuna ceviz kaçan küçük Metin, hayatını kaybetti
11:42 Son Dakika: İlahiyatçı profesör Zekeriya Beyaz yaşamını yitirdi
11:39 Bağcılar'da Suriyeli gerginliği! Yolun ortasına sandalye koyup geçenlere laf attı: Erkek olan gelsin
11:34 NATO Finlandiya ve Norveç'e yeşil ışık yakınca Rusya'dan yanıt gecikmedi: Finlandiya sınırına askeri teçhizat yığdılar
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Yeni Pandora belgeleri: Oligarkların gizli hesapları gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 12:33:08. #1.13#
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement