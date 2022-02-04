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Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram hesabı ne? Eda Baba Biyografisi! - Son Dakika

Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram hesabı ne? Eda Baba Biyografisi!

04.02.2022 11:15
Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram hesabı ne? Eda Baba Biyografisi!

Eda Baba seslendirdiği şarkıları ile adından sıkça hissettiriyor. Hayranlarının merakla Eda Baba kimdir ve kaç yaşındadır diye araştırıyor. Başarılı şarkıcı Eda Baba özellikle Youtube koyduğu videolar sayesinde gündeme geliyor. Peki Eda Baba kimdir? Eda Baba Instagram sayfası ne?

Başarılı şarkıcı Eda Baba kimdir ve nerelidir hayranları tarafından merak ediliyor. Son zamanlarda adını sık sık duyduğumuz Eda Baba'nın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Eda Baba verdiği konserler ve katıldığı etkinlikler sayesinde sesini birçok kişiye duyurmayı başarmıştır. Sempatik şarkıcı Eda Baba kimdir ve kaç yaşındadır merak ediliyor. Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram sayfası ne? Eda Baba Biyografisi! Daha fazla bilgi haberimizdedir…

EDA BABA KİMDİR?

Eda Baba 31 Ocak 1989, İstanbul doğumludur. Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. YouTube'da yorumladığı şarkılarla tanınan Eda Baba, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünden mezundur.

Eda Baba 45'lik cover'ları ile tanınan ve aynı zamanda Eski Bando grubunun solisti ve kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. Eski Bando grubunun 10 sene boyunca solistlik yapmıştır. Eda Baba'nın verdiği konserler sayesinde birçok kişiye sesini duyurmuştur. Birden fazla albümü bulunan Eda Baba'nın ilk albümü 2014 senesinde çıkarmıştır.

Eda Baba'nın yer aldığı "Köpek" isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Köpek filminde şarkı seslendirmiştir. Eda Baba Instagram kullanıcı adı "edababa" dır.

Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram hesabı ne? Eda Baba Biyografisi!

Albümleri:

Aile Albümü (2022)

Can Suyu (2020)

Bir Küçük Tebessüm (2019)

Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram hesabı ne? Eda Baba Biyografisi!

Single'lar:

Umrumda (2021)

Hatırla Sevgili (2021)

Deli Divane (2021)

Düş Bahçeleri (2021)

Dilek Taşı (2020)

Sabret (2020)

Yangın Yeri (2020)

Mağusa Limanı (2020)

Merhum- Akustik- (2020)

Her Dakika Bir Saat (2019)

Uzun İnce Bir Yoldayım (2017)

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Biyografi.İnfo, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram hesabı ne? Eda Baba Biyografisi! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram hesabı ne? Eda Baba Biyografisi! - Son Dakika
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