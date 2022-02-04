Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba Instagram hesabı ne? Eda Baba Biyografisi!

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EDA BABA KİMDİR?

Eda Baba 31 Ocak 1989, İstanbul doğumludur. Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. YouTube'da yorumladığı şarkılarla tanınan Eda Baba, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünden mezundur.

Eda Baba 45'lik cover'ları ile tanınan ve aynı zamanda Eski Bando grubunun solisti ve kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. Eski Bando grubunun 10 sene boyunca solistlik yapmıştır. Eda Baba'nın verdiği konserler sayesinde birçok kişiye sesini duyurmuştur. Birden fazla albümü bulunan Eda Baba'nın ilk albümü 2014 senesinde çıkarmıştır.

Eda Baba'nın yer aldığı "Köpek" isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Köpek filminde şarkı seslendirmiştir. Eda Baba Instagram kullanıcı adı "edababa" dır.

Albümleri:

Aile Albümü (2022)

Can Suyu (2020)

Bir Küçük Tebessüm (2019)

Single'lar:

Umrumda (2021)

Hatırla Sevgili (2021)

Deli Divane (2021)

Düş Bahçeleri (2021)

Dilek Taşı (2020)

Sabret (2020)

Yangın Yeri (2020)

Mağusa Limanı (2020)

Merhum- Akustik- (2020)

Her Dakika Bir Saat (2019)

Uzun İnce Bir Yoldayım (2017)