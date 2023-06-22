Eda Ece ile Buğrahan Tuncer evlendi

Yasak Elma dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eda Ece, 4 yıldır aşk yaşadığı Anadolu Efes'in basketbolcusu Buğrahan Tuncer ile dün akşam nikah masasına oturdu. Uzun bir süredir düğünü için hazırlık yapan Ece, düğünde birden fazla gelinlik giydi. Kuruçeşme'deki 7 yıldızlı bir otelde gerçekleşen düğünde çifti, iş, sanat, ve spor dünyasından birçok isim yalnız bırakmadı.

ŞEVVAL SAM SAHNE ALDI

Eda Ece'nin nikâh şahitliğini menajeri Gaye Sökmen, Melda Narmanlı Çimen, Ayşegül Aldinç ve Merve Karakimseli yaptı. Buğrahan Tuncer'in nikah şahitleri ise; Tuncay Özilhan, Yunus Emre Sonsırma ve Selçuk Karakimseli oldu. Düğünde Eda Ece'nin Yasak Elma dizisindeki 6 yıllık rol arkadaşı Şevval Sam da sahneye çıkarak şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı.

3 FARKLI GELİNLİK TERCİH ETTİ

Uzun süredir düğünü için hazırlık yapan Eda Ece, nikah töreni esnasında uzun duvak detaylı dantel bir gelinlik tercih etti. Toz pembe bir gelin çiçeği olan oyuncu, ikinci gelinliğini de bu sefer boğazdan bağlama detaylı uzun bir gelinlikten yana yaptı. Güzel oyuncu düğünün sonunda ise etek ve bluzdan oluşan bir kombin yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer çiftinin düğününe İrem Sak, Furkan Korkmaz, Gupse Özay, Barış Arduç, Gamze Erçel, Caner Yıldırım, Hande Erçel, Hakan Sabancı, Nesrin Cavadzade, Danla Bilic, Cemal Can Canseven, Biran Damla Yılmaz, Nilperi Şahinkaya, Yasemin Özilhan, Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Ayşegül Aldinç, gibi birbirinden ünlü isimler yer aldı.

İşte Eda Ece'nin düğününden kareler...