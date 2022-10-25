MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sürpriz buluşması sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sürpriz buluşması sosyal medyayı salladı

25.10.2022 14:28

Sevilen yarışma programı MasterChef'in jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, Bergama'nın ünlü kahvaltıcısı Eşref Amca ile bir araya geldi. Sürpriz buluşma sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef Türkiye'nin şefleri sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla görüntülenmesi çok tartışılırken bu sefer Mehmet Yalçınkaya gündeme geldi.

SÜRPRİZ BİR İSİMLE BULUŞTU

Yalçınkaya, İzmir'in Bergama ilçesinde işlettiği kahvaltı salonu nedeniyle ün salan Eşref Amca ile bir araya geldi. İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Yalçınkaya ve Eşref Amca'nın buluşması sosyal medyada esprilerin de havada uçuşmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Eşref son saniyeler hızlı hızlı, evet bugün bize ne yaptın Eşref usta" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o fotoğraf:

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Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sürpriz buluşması sosyal medyayı salladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MasterChef'in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sürpriz buluşması sosyal medyayı salladı - Son Dakika
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