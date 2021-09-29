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Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı - Son Dakika

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı

29.09.2021 17:00
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı, System.String[]

'Emanet' adlı dizide Halil İbrahim Ceyhan ile başrolü paylaşan Sıla Türkoğlu, son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor. Türkoğlu'nun en büyük aşkı bakın kim çıktı...

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu, son aylarda oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla gündemi meşgul ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 'Yılın En İyi Kadın Oyuncusu' ödülüne layık görülen 22 yaşındaki Sıla Türkoğlu'nun, Mustafa Kemal Atatürk aşığı olduğu ortaya çıktı. İzmir doğumlu olan Türkoğlu, milli bayramları ise büyük bir coşkuyla kutluyor.

AŞK İDDİASINA YANIT VERDİLER

Sıla Türkoğlu'nun Emanet adlı dizisindeki partneri Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşadığı iddiası gündeme gelmişti.

"ÖZEL HAYAT BİZE KALSIN"

Sıla Türkoğlu, partneri Halil İbrahim Ceyhan ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaya cevap verdi. Güzel oyuncu, "İkimiz de oyunculuk kariyerimizin başındayız. Özel hayat bize özel kalsın. Bunlar konuşulmasın. İşimizle gündeme gelmek istiyoruz" cevabını verdi. Türkoğlu'nun aşk iddiasını yalanlamaması dikkat çekti.

"POZİTİF ENERJİMİZ SEYİRCİYE GEÇİYOR"

Özel hayat sorusu Halil İbrahim Ceyhan'a da yöneltildi. Ceyhan, "Dizimizin hikayesini en iyi şekilde ekrana yansıtıyoruz. Pozitif enerjimiz seyirciye geçiyor. Bu farklı düşüncelere yol açabilir. Ama bu konularla gündeme gelmek istemiyoruz" diyerek kaçamak yanıt verdi.

EMANET DİZİSİNİN KONUSU NE?

Annesiz ve babasız kalan yeğenleri Yusuf'u kutsal bir emanet gibi gören Seher ve Yaman'ın kalplere dokunan öyküsü Emanet ile izleyici karşısına çıkıyor. Emanet dizisi hafta içi her gün 19: 00'da Kanal 7'de ekrana geliyor.

Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı
Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı

Mustafa Kemal Atatürk, İbrahim Ceyhan, Ceyhan, Sıla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Emanet'in Seher'i Sıla Türkoğlu'nun aşkı bakın kim çıktı - Son Dakika
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