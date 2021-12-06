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En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti - Son Dakika

En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti

06.12.2021 08:14

47'inci Altın Kelebek Ödülleri törenle sahiplerini buldu. Gecede En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'nü alan Hadise, konuşmasında ilk teşekkürü bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler'e etti.

Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden biri olan 47. Altın Kelebek Ödülleri töreni görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Cem Davran ve Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede Hadise de En İyi Kadın Şarkıcı Ödülü'ne layık görüldü.

"BÜTÜN GECE ELİMİ TUTTUĞUN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Uzun süredir iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, törene sevgilisiyle katıldı. Yeşil tül detaylı bir elbise tercih eden Hadise, ödülünü Burak Kut'un elinden aldı. Konuşmasında kadın haklarına değinen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etmeyi de ihmale etmedi. Şarkıcı konuşmasında "Sevgilim Mehmet, tüm gece hep elimi tuttun teşekkür ederim. Çünkü çok heyecanlıydım. Bugün Dünya Kadın Hakları Günü. Bence önemli bir gün. Böyle bir günde bu kadar değerli bir ödül almak çok değerli. Kadınlar konusu bende çok hassas. Hiçbir zaman da bu konuda susmadım, hiçbir zaman da susmayacağım. Yine çok fazla kadın öldürüldü. Çok fazla kadın kaybettik. Bu ödülü 2018'de de aynı şekilde almıştım. Hayatları kısıtlanan kadınlar için alıyorum" dedi.

En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, ilk teşekkürü sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti
Mehmet Dinçerler

Gecede şıklığıyla göz kamaştıran Hadise, peş peşe çektirdiği fotoğrafını da 13,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte Hadise'nin Altın Kelebek şıklığı...

En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, ilk teşekkürü sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, ilk teşekkürü sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, ilk teşekkürü sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, ilk teşekkürü sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, ilk teşekkürü sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti

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Son Dakika Magazin En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti - Son Dakika Magazin


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