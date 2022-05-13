Eski Eşinin Evlenmesi Hakkında Konuştu - Son Dakika

Sultan Abdülmecit döneminin Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa'nın torunlarından, yüzer disko Catamaran Club'ın sahibi, 4 çocuk babası Mehmet Birgen, 3'üncü eşi Dilek Birgen'den 2016'da boşanmıştı.

Birgen, 2019'da Ukrayna'nın tescilli güzellerinden model Diana Osypenko ile aşk yaşamaya başlamıştı.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKTİ

Mehmet Birgen, 4'üncü evliliğini Diana Osypenko ile Bodrum Kempinski Otel'in bahçesinde yaptı. Gelinle arasında 45 yaş fark olması dikkat çekti.

Mehmet Birgen'in eski eşi Dilek Birgen, önceki gün sevgilisi Doğuş Aydın ile Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Dilek Birgen, eski eşinin evlenmesi hakkında konuştu.

"MUTLU OLMAYI HAK EDİYOR"

Birgen, "Mehmet Bey'e mutluluklar diliyorum. Kendisiyle uzun süren bir evliliğimiz olmuştu. Mutlu olmayı sonuna kadar hak ediyor" açıklamasında bulundu.

DİLEK BİRGEN KİMDİR?

İşletmeci, gazeteci, psikolog. İstanbul'da doğdu. İlkokulu Pendik İlköğretim okulunda, ortaokul, lise öğrenimini Kadıköy Anadolu Lisesinde 1989 yılında tamamladı. ITU Turizm Otelcilik mezunu. Sonraki yıllarda bir dönem Kalkan Otel'de müdürlük yaptı.

1990-1994 yılları turizm sektöründeki çalışmalarını kendi işini kurma sebebiyle sonlandırdı. Ticarete atıldı. 1994 sonu Bağdat Caddesi Şaşkınbakkal'da ilk iç giyim mağazasını açtı. Ardından Caddebostan'da dış giyim mağazası ve Etiler'de güzellik Merkezini faaliyete geçirdi.

Sağlıklı beslenme ve spora olan ilgisi sebebiyle radyo sohbetlerine katıldı. Radyo Best FM ve Radyo TGRT'de sağlıklı beslenme üzerine programlar yaptı. Ticari alandaki faaliyetleri 2003 yılına kadar sürdü. Daha sonra şimdiki eşi Mehmet Birgen'le ortak arkadaşları Murat Murathanoğlu vasıtasıyla tanıştı. Mehmet Birgen ilk tanıştıkları gün onları Bodrum tershanesinde inşa edilmekte olan Club Catamaran'ı görmek için götürür. İleride Dilek Birgen inşa edilen o clubu işletecektir. 2 yıl içerisinde Mehmet Birgen ile evlenirler. Alp ve Maya adlarında biri erkek, biri kız iki çocukları olur.

Dilek Birgen 14 yıldan beri Club Catamaran'ı başarıyla işletmekte. Club Catamaran Avrupa'nın sayılı clublerinden. Dünyanın en ünlü yerli ve yabancı; dj ve sanatçılarıyla her yıl partiler düzenlemekte. Dilek Birgen; gece hayatında club idare eden tek kadın işletmeci. Yıllardır başarıyla bu alanda adından söz ettirmekte.

University of Phoneix'te 4. Sınıf Psikoloji öğrencisi.İki yıla yakın bir süredir, Habertürk Pazar Eki'nde Türkiye ve dünyadan başarılı isimlerle röportaj yapmakta. Rahmi Koç, Bülent Eczacıbaşı, Oya Eczacıbaşı, Ciğdem Simavi, Demet Sabancı, Türkan Sabancı, Caroline Koç, Zaha Hadid, Kirk Douglas, Bo Derek, Marina Abromovich ve daha birçok ünlü isimden oluşan 70'e yakın başarılı röportajı mevcut. Yakında tüm röportajlarını topladığı bir kitap projesi var. Her Cumartesi, Habertürk Cumartesi Eki'nde "Dilek Birgen'le Güzellik" adı altında Medikal Estetik ve Güzellik üzerine köşesi yayınlanmakta.

Bir yılı aşkın bir zamandır ünlü markalara yaptığı organizasyonlarla, adından söz ettirmekte. Rolls Royce, Bee Goddess ve Tiffany&Co çalıştığı markalardan sadece bir kaçı.

MEHMET BİRGEN KİMDİR?

Mehmet Birgen sosyetik Türk iş insanıdır. Bodrum Catamaran Club'ın ve Sedef Adası'nın sahibidir.

Mehmet Birgen ilk izdivacını 1975'te Figen Çiftçi ile yapmıştı. 1989'da Kolombiya asıllı bir Amerikalı ile evlenmiş, mutluluğu 3 yıl sürmüştü. 2005'te de oğlu Alp (16) ve kızı Maya'nın (9) annesi Dilek Birgen ile nikah masasına oturmuştu. Amerikalı sevgilisinden olan en büyük oğlu Ashley 52, ikinci eşinden doğan Ajda 33 yaşında.