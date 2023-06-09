Boşandığı eşiyle poz veren Zeynep Bastık: Kimin eski kocası bu - Son Dakika
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Boşandığı eşiyle poz veren Zeynep Bastık: Kimin eski kocası bu

09.06.2023 11:26

Yeni şarkısı Eyvah için dün akşam bir davet veren Zeynep Bastık, dostça ayrıldığı eski eşi Tolga Akış ile bir araya geldi. Eski eşiyle verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Bastık, "Eee bu kızın eski kocası kim?" yorumunu yaptı.

2021 temmuz ayında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve Tolga Akış, geçtiğimiz sene evliliklerini tek celsede bitirdi. Boşandıktan sonra birlikte çalışmaya devam eden ve arkadaş kalan ikili, dün akşam bir araya geldi.

ESKİ EŞİYLE POZ VERDİ

Dün akşam yeni şarkısı Eyvah'ı dinleyicilerin beğenisine sunan Zeynep Bastık, yakın arkadaşlarıyla bir araya gelerek kutlama yaptı. Bastık'ın gecesine eski eşi Tolga Akış da geldi. Instagram hesabından davete gelen arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, eşiyle de pozunu yayınlayarak "Eee bu kızın eski kocası kim?" notunu düştü.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Geçtiğimiz sene ayrılık kararı alan Zeynep Bastık, yaptığı açıklamada "Tolga, benim için bir sevgiliden veya eşten çok daha fazlası oldu hep. O yüzden bu evliliği sonlandırma kararı alırken çok dramatize etmedik. Çünkü biliyoruz ki, 4 sene boyunca bizi asla endişeye düşürmeyen sonsuz sevgimiz birbirimize duyduğumuz güven en başta geliyor, öyle olmaya da devam edecek. Kurduğumuz tüm hayalleri gerçekleştirmek için çalışmaya ve aile kalmaya devam edeceğiz. Kısacası birbirimizin hayatından çıkmıyor, sadece şekil değiştiriyoruz ve birbirimizi çok seviyoruz!" demişti.

Tolga Akış da yaptığı açıklamada "Zeynep benim sevgilim veya eşim değil, ailem. Evlilik işini çok beceremedik evet ama birlikte becerebildiğimiz çok fazla şey var. Onları yapmaya ve birbirimizin başına bela olmaya devam edeceğiz. Seni çok seviyorum Zeyno'cuğum" ifadelerini kullanmıştı.

İki ünlü isim, geçtiğimiz sene temmuz ayında 6. Ankara Aile Mahkemesi'nde tek celsede boşandı.

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Zeynep Bastık, Tolga Akış, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşandığı eşiyle poz veren Zeynep Bastık: Kimin eski kocası bu - Son Dakika


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