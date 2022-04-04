FOX TV'de yayınlanan 'Fulya ile Umudun Olsun' programından ayrılmasıyla gündeme gelen psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından konuşulmaya devam ediyor.

"OĞLUM BİZİ YAKALADI"

Hesabını aktif şekilde kullanan ünlü isim, bir kadın takipçisinin "Kocamın kız kardeşiyle ilişkim var. Oğlum bunu gördü 'beni dahil etmezseniz herkese söylerim' diyor ne yapmalıyım?" sorusunu paylaştı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALMANIZ LAZIM"

Görenleri hayrete düşüren soruya yanıt veren Ezmeci, "Böyle dinamikler zaten çok yanlış, oğlunuz nasıl size bunu söyleyebilir? Bence hep birlikte psikolojik destek almanız lazım" ifadelerini kullandı.

Bütün bu gelişmelerin ardından Esra Ezmeci'nin Tuğra adında bir oğlu olduğu ortaya çıktı. Ezmeci'nin 2005 yılında Tutku Dalmaz'dan boşandığı ortaya çıktı.

İŞTE ESRA EZMECİ'NİN OĞLU TUĞRA...

ESRA EZMECİ KİMDİR?

1 Ağustos 1986 İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü'nü birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Haliç Üniversitesi'nde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra adli bilimler doktorasına geçiş yapmıştır. Şu an halen adli bilimler doktora eğitimine devam etmektir.

İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde stajını tamamlayan Esra Ezmeci, uzun yıllar İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi'nde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Şu an İstanbul Etiler de TERAPİ EVRENİ adlı kendi terapi merkezinde psikologluk yapmaktadır.

Esra Ezmeci bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Kendi geliştirdiği geçmiş temizleme terapisi ile oldukça başarı almıştır. Çok sayıda televizyon kanalında programlar hazırlayıp sunmuş ve çeşitli mecralarda psikoloji üzerine yazılar yazmıştır. Yazarın daha önce kaleme aldığı "Süt Lekesi", "Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir" ve "Kararı Ben Veririm" isimli kitapları Destek Yayınları'ndan çıkmıştır.

ESRA EZMECİ EVLİ Mİ?

2005 yılında Tutku Dalmaz'dan boşanan Esra Ezmeci'nin 1 oğlu var. Ezmeci, 2022 yılı itibarıyla bekardır.