Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti - Son Dakika
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Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti

04.07.2022 17:00
Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti

TikTok fenomeni Mika Raun, hastane odasından paylaşımda bulundu. Mika Ruan'un göğüs ve kalçasından estetik operasyon geçirdiği iddia edildi. İşte Mika Ruan'un şok eden değişimi...

TikTok platformunda ilginç üslubu ve yaşam tarzıyla dikkat çeken Mika Raun, sergilediği davranışlarla gündem olmaya devam ediyor.

Estetik operasyonunun ardından farklı bir görüntüye kavuşan TikTok fenomeni, yaşam tarzını da değiştirdi.

TikTok fenomeni Mika Raun, göğüs ve kalça için de ameliyat masasına yattı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

Armağan Çağlayan'a katılarak ayda 50 bin lira harcadığını söylemesiyle olay olan Mika Can Raun son olarak hastane odasından bir paylaşım yapınca dikkat çekti.

Estetik Operasyon Geçirdi! <a class='keyword-sd' href='/son-hali/' title='Son Hali'>Son Hali</a> Şoke Etti

TÜM GÖZLER ÜZERİNDE...

Göğüs ve kalçasından ameliyat olduğu iddia edilen Mika Raun'un TikTok'taki son paylaşımları da öne çıktı. Mika Raun'un göğüs ve kalçalarında gözle görülür değişiklik vardı.

Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti

İŞTE MİKA RAUN'UN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ...

MİKA RAUN KİMDİR?

Büyükada doğumlu Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001 yılında dünyaya geldi. Annesi Şanlıurfalı olan Raun'un babası ise Rum asıllı Büyükadalıdır. Üç kardeş olan Mika Can Raun, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Senaryo Yazarlığı ve Film Tasarımı bölümünde yapmaktadır. Şiir yazan Mika Raun aynı zamanda senaryo yazarlığı eğitimi almaktadır.

Tiktok'ta 2 milyon takipçisi olan fenomenin, Tiktok hesabı mikaraunx adındadır. Instagram hesabında da aynı kullanıcı adını kullanmaktadır.

Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti

Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Estetik Operasyon Geçirdi! Son Hali Şoke Etti - Son Dakika

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