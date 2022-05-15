Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da - Son Dakika
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Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da

15.05.2022 15:58

Eurovision tarihinin en çok dinlenenlerini listeledi. Listenin 7'inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same' şarkısı yer aldı.

İspanyol El Pais gazetesi, Spotify verilerini toplayarak 1956 yılından günümüze dek yarışan Eurovision şarkıları arasında en çok dinlenen 250 şarkıyı derledi. Verilere göre Spotify'da Eurovision tarihinde en çok dinlenen şarkı, Hollanda'nın 2019'da yarıştığı Duncan Laurence'ın "Arcade" parçası oldu. Listede bizleri de mutlu eden isimler yer aldı.

MANGA İLK 10'DA

Listenin 7'inci sırasında Manga grubunun 2010 yılında ikinciliği elde ettiği 'We Could Be The Same' şarkısı yer aldı. 'We Could Be The Same'in popülerlik oranı 100 üzerinden 57 olarak hesaplandı.

Manga'yı Türkiye de unutmadı dünya da! İşte Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri

BİRİNCİMİZ İLK 50'DE

Sertab Erener'in 2003 yılında Türkiye'ye birinciliği getiren 'Everyway That I Can' şarkısı listenin 46'ıncı sırasında yer aldı. Şarkının 100 üzerinden popülerlik oranı 47 oldu. Listede 1990 yılında "Gözlerinin Hapsindeyim" şarkısıyla Kayahan 52'inci sırada,"Seninle Bir Dakika" şarkısıyla Semiha Yankı 63'üncü sırada yer aldı.

Manga'yı Türkiye de unutmadı dünya da! İşte Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri

TÜRKİYE YARIŞMAYA EN SON CAN BONOMO İLE KATILDI

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması'na son olarak 2012 yılında Can Bonomo ile katılmıştı. Bonomo'nun 'Love Me Back' şarkısıyla 7'ncilik elde edildi. Türkiye, TRT'nin kararı nedeniyle 2013'ten beri Eurovision'da yarışmıyor. Kaynak: Duvar

Manga'yı Türkiye de unutmadı dünya da! İşte Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri
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Son Dakika Magazin Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eurovision tarihinin en çok dinlenenleri açıklandı: Manga ilk 10'da - Son Dakika
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