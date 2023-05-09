Oyuncu Ezgi Mola, 4 yıldır beraber olduğu sevgilisiyle dünya evine girdi!

İşte kamu işçisinin zam oranı ve en düşük maaş

Kocan Kadar Konuş, Maide'nin Altın Günü, Organize İşler Sazan Sarmalı, Erşan Kuneri ve Masumlar Apartmanı başta olmak üzere sayısız dizi ve film projesinde başrol oynayan Ezgi Mola, bu sefer özel hayatıyla gündem oldu. Başarılı oyuncu sade bir törenle hayatını Mustafa Sakallı ile birleştirdi.

SADE BİR TÖRENLE EVLENDİ

Ünlü çift, dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde aile içinde gerçekleşen sade törenle evlendi. Ezgi Mola'nın nikah şahidi Enis Arıkan, Mustafa Aksakallı'nın şahidi ise Sinan Engin oldu.

NİKAHTAN İLK KARE

Ezgi Mola ve Mustafa Sakallı'nın nikahından ilk kare geldi. Başarılı oyuncu Instagram hesabından gelinlikli fotoğrafını paylaştı. Sade bir gelinlik tercih eden Mola, güzelliği ve zarafetiyle büyüledi. Çiftin nikah pozuna 1 milyona yakın beğeni geldi.

TEBRİK MESAJI YAĞDI

Şahan Gökbakar, Uraz Kaygılaroğlu, Hande Erçel ve Oğuzhan Uğur gibi birçok ünlü isim güzel oyuncuyu tebrik etti.