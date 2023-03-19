Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı - Son Dakika
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Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı

19.03.2023 15:44

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in hayatını kaybeden babası Ali Sertel son yolculuğunu uğurlandı. Ezgi Sertel, cenaze töreni sırasında gözyaşlarına boğulurken, ayakta durmakta güçlük çekti.

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in hayatını kaybeden babası Ali Sertel son yolculuğunu uğurlandı. Ünlü sunucu ve oyuncu Sertel, baba acısıyla sarsıldı. Safranbolu Belediyesinden emekli Ezgi Sertel'in babası Ali Sertel, şeker ve Koah hastalığı nedeniyle İstanbul'da hastanede uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Daha önce dört kez yoğum bakımda tedavi gören baba Ali Sertel, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sertel'in cenazesi daha sonra İstanbul'dan alınarak memleketi Safranbolu'ya getirildi. Sertel'in naaşı daha sonra Safranbolu merkez Camiine getirildi.

EŞİ TESELLİ ETTİ

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul eden Ezgi Sertel gözyaşlarına hakim olamadı. Baba acısı ile oldukça sarsılan ünlü sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'i oyuncu eşi Ozan Çobanoğlu teselli etmeye çalıştı.

TABUTUNA SARILDI

Babasının tabutuna sarılarak 'Canım babam' diyerek gözyaşları döktü. Ali Sertel, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu Aile Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel'in babası son yolculuğu uğurlandı - Son Dakika


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