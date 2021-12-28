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Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi - Son Dakika

Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi

28.12.2021 14:56
Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi

YouTuber Berkcan Güven'in birlikte videolar çektiği fenomen anneannesi Şahide Türe, 93 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi veren Güven'in babası Burhan Güven, paylaşımına "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi" notunu düştü.

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Türe'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

"MELEKLER SENİNLE OLSUN EVLATLARIMIN ANNEANNESİ"

Şahide Türe'nin ölüm haberini ise Berkcan Güven'in babası verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Burhan Türe, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu" ifadelerini kullandı.

Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti

GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİ BULUNUYOR

Torunu Berkcan Güven'le çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bir kitleye duyuran Şahide Türe'nin "Hiç mutlu değilim" lafı da dillere düşmüştü.

Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti
Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe hayatını kaybetti
Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi
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Berkcan Güven, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi - Son Dakika
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