Fenomen Berkcan Güven'in anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi

Ünlü YouTuber ve sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in 93 yaşındaki anneannesi Şahide Türe yaşamını yitirdi. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan Türe'nin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

"MELEKLER SENİNLE OLSUN EVLATLARIMIN ANNEANNESİ"

Şahide Türe'nin ölüm haberini ise Berkcan Güven'in babası verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Burhan Türe, "Melekler seninle olsun evlatlarımın anneannesi... Yüreklerinizdeki sevgiyi, dudaklarınızdaki duayı bu kez onlara gönderin. Türkiye'nin en sevdiği insan, en sevdiğine kavuştu" ifadelerini kullandı.

GENİŞ BİR HAYRAN KİTLESİ BULUNUYOR

Torunu Berkcan Güven'le çektiği eğlenceli videolarla adını geniş bir kitleye duyuran Şahide Türe'nin "Hiç mutlu değilim" lafı da dillere düşmüştü.