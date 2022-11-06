Galatasaraylı futbolcular, Beşiktaş derbisi sonrası İstanbul gecelerinde! Fotoğraf olayı sonrası tansiyon yükseldi - Son Dakika
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Galatasaraylı futbolcular, Beşiktaş derbisi sonrası İstanbul gecelerinde! Fotoğraf olayı sonrası tansiyon yükseldi

07.11.2022 01:13

Galatasaray'ın, Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçtan sonra Galatasaraylı futbolcular Icardı, Toreira, Mata ve Oliviera eğlenmeye gitti. Gecede magazincilerin fotoğraf çekmesi engellenince kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaraylı futbolcular, kutlama yapmak için Bebek'teki otele gitti. Mekana ilk olarak M.İcardi ve L.Torreira geldi. Flaşların patlaması ile bir anlık şaşkınlık yaşayan yıldız futbolcudan Torreira, görüntü vermemek için İcardi'nin arkasına saklandı. İkili ile beraber gelen kadın ise futbolcular mekana giriş yaptıktan sonra Vip araçta bekleyip öyle mekana girdi.

Galatasaraylı futbolcuların derbi kutlamasında gerginlik çıktı! İstanbul'da olaylı gece

GAZETECİLERİ ÖĞRENİNCE ARAÇTAN İNMEDİLER

Sonrasında ekibe Juan Mata dahil oldu. Kız arkadaşı ve yanlarında bir kadın ile hızlıca mekana giren Mata, poz isteğini geri çevirip içeri girdi. Ekibe en son Sergio Oliviera dahil oldu. Kapıda basın mensuplarının olduğunu öğrenen yıldız futbolcusu ve eşi, bir süre vip arabasından inmedi.

Galatasaraylı futbolcuların derbi kutlamasında gerginlik çıktı! İstanbul'da olaylı gece

GÖRÜNTÜ ALMAMAK İÇİN SİPER OLDULAR

Futbolcunun yanında olan arkadaşları, basın mensuplarının görüntü almaması için gazetecilerin önünde durdular. Kısa süreli tartışmanın ardından mekana girmeyen çalışan Oliveira ve eşinin fotoğraflarının çekilmemesi için arkadaşları ellerini fotoğraf makinelerine siper ederek görüntü alınmasını engellemeye çalışsalar da başarılı olamadılar.

Galatasaraylı futbolcuların derbi kutlamasında gerginlik çıktı! İstanbul'da olaylı gece
Galatasaraylı futbolcuların derbi kutlamasında gerginlik çıktı! İstanbul'da olaylı gece
Galatasaraylı futbolcuların derbi kutlamasında gerginlik çıktı! İstanbul'da olaylı gece
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Galatasaraylı futbolcular, Beşiktaş derbisi sonrası İstanbul gecelerinde! Fotoğraf olayı sonrası tansiyon yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaraylı futbolcular, Beşiktaş derbisi sonrası İstanbul gecelerinde! Fotoğraf olayı sonrası tansiyon yükseldi - Son Dakika
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