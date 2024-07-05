Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam\'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

Geçtiğimiz aylarda geçinemediği için fotoğraflarını satışa çıkartan ''Bayan bacak'' lakaplı Serpil Örümcer, bu sefer de Fatih'te tezgah açtı. Örümcer'in izinsiz açtığı tezgah zabıta tarafından kaldırıldı.

05.07.2024 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem "Bayan bacak" olarak adından sık sık söz ettiren Sepil Örümcer, geçtiğimiz aylarda geçimini sağlamak için fotoğraflarını satışa çıkarmıştı. Zor durumundan dolayı Arka Sokaklar'dan dizisinin el uzattığı Örümcer şimdi de takı satışına başladı.

TEZGAH AÇTI

Milliyet'te yer alan habere göre, ekonomik sıkıntılarından kurtulamayan Serpil Örümcer, Fatih'te tezgah açarak takı satmaya başladı. 72 yaşındaki Örümcer'in izinsiz şekilde açtığı tezgahı zabıta tarafından kaldırıldı. Usta sanatçı yaşadığı zor günlerden dolayı durumuna isyan etti.

200 TL'DEN FOTOĞRAFLARINI SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Serpil Örümcer geçtiğimiz aylarda bir video yayınlayarak "Ben 70 yılları sanatçısı Serpil Örümcer'im. Bu fotoğraflarımı 200 liradan yardım amaçlı satıyorum, elektrik, su, doğalgaz faturamı ödemek istiyorum. Eğer bana yardımcı olursanız adınıza imzalı fotoğraflarımı göndermek istiyorum" demişti.

Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DEVREYE GİRMİŞTİ

Örümcer'in yardım çağrısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuyla ilgilenmek üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri görevlendirilmişti. Sanatçının borçlarının ödenmesi için nisan ayında da bir yardım gecesi düzenlenmişti.

Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin ekibi de Örümcer'i 3 bölüm konuk oyuncu olarak ağırlamıştı.

Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı

Serpil Örümcer, Zabıta, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Osman Koca: şu insanlara sahip çıkın biraz saygı gösterin 8 2 Yanıtla
  • Erdem Cambaz: bu insanlara değer verilmeli bir Müslüm Gürses'in bir daha aynısı gelmeyeceği gibi bir Yeşilçam ünlüsü de bir daha gelmez... 6 2 Yanıtla

14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 15:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement