Hilal Altınbilek Bakın Kiminle Görüntülendi!

İlkokul'dan itibaren tiyatro ile ilgilendi. Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okurken oyunculuğa başladı. Bir güzellik yarışmasında ilk 5'e girdi ve fotomodel oldu.

Kaynak: Snob Magazin

Hilal Altınbilek, Metin Hara, Magazin, Son Dakika

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