Kütahya'da ihtiyaç sahibi çocuk için sponsor arayan Demet Akalın'a kullanıcılardan tepki: 'ABD'den günaydın' diyordun, sen neden sponsor olmuyorsun? - Son Dakika
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Kütahya'da ihtiyaç sahibi çocuk için sponsor arayan Demet Akalın'a kullanıcılardan tepki: 'ABD'den günaydın' diyordun, sen neden sponsor olmuyorsun?

17.12.2022 12:20

Geçtiğimiz günlerde tatil yapmak için ABD'ye giden şarkıcı Demet Akalın'ın bir öğrenciye prefabrik ev yaptırmak için sponsor araması kullanıcıların tepkisini çekti. "Amerika'ya gidiş dönüş paran bu evden daha iyisini yapıyor, ayıptır" diyen takipçisine cevap veren Akalın, "Yazdıklarından utan, günlerdir para topluyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Kütahya Tavşanlı'da yaşayan Mehmet isimli çocuğa yardım etmek için kollarını sıvadı. Günlerdir ekonomik zorluklar içinde büyüyen Mehmet için para toplayan Akalın, son paylaşımıyla tepki çekti.

EV YAPTIRMAK İÇİN SPONSOR ARIYOR

Günlerdir öğrenci için arkadaşlarından yardım toplayan ve bunları sık sık Instagram hesabından paylaşan Akalın, gelen maddi ve eşya yardımlarının ardından Mehmet'in evini yaptırmak için hazırlıklara başladı. Tadilat masraflarının fazla olduğunu gören Akalın, prefabrik ev yaptırılması için Twitter'dan paylaşım yaparak yardım istedi. İstediği evin fotoğrafını paylaşan Akalın, "Mehmet kardeşimiz için bu evden yaptırmak lazım sponsor bulursak süper olur" ifadelerini kullandı.

Yardım yapmak için sponsor arayan Demet Akalın'ın paylaşımı tepki çekti

TAKİPÇİLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Akalın'ın sponsor aramak için yaptığı paylaşımı kısa sürede tepki çekti. Ünlü ismin yoğun konser maratonuna dikkat çeken birçok sosyal medya kullanıcısı, "Bir konser parasına şu evi yaptırırsın" ve "Siz sponsor olun ve bizi utandırın" yorumları yaptı.

Yardım yapmak için sponsor arayan Demet Akalın'ın paylaşımı tepki çekti

DEMET AKALIN'DAN ELEŞTİRİLERE CEVAP

Ünlü ismin geçtiğimiz günlerde Seren Serengil'le Amerika'ya giderek alışveriş yapmasını hatırlatan kullanıcılar, tepkilerini dile getirince şarkıcıdan da cevap gecikmedi. Bir takipçisinin "Geçen hafta ABD'den resim atıyordun. Senin gidiş dönüş parana bu evden daha iyisini yapacağına inancımız tam. Sponsor arayarak gülünç duruma düşürmeyin kendinizi. Millet markete, pazara para bulamıyor sen fink atıp sponsor arıyorsun ayıptır" yorumuna sessiz kalamayan Akalın, "Utan ya şu yazdıklarından! 1 günde kaç para topladım haberin var mı? Allah ıslah etsin seni hatta etmesin" dedi.

Akalın, "Bir konserden milyonlar alan birinin basit bir prefabrik ev için sponsor araması enteresan" diyen takipçisine de "Yahu para topladık, niye sponsor bulunmasın. İçine her şeyi alacağız zaten bir sen zekisin" cevabını verdi.

Yardım yapmak için sponsor arayan Demet Akalın'ın paylaşımı tepki çekti
Yardım yapmak için sponsor arayan Demet Akalın'ın paylaşımı tepki çekti
Yardım yapmak için sponsor arayan Demet Akalın'ın paylaşımı tepki çekti
Yardım yapmak için sponsor arayan Demet Akalın'ın paylaşımı tepki çekti
Yardım yapmak için sponsor arayan Demet Akalın'ın paylaşımı tepki çekti
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Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kütahya'da ihtiyaç sahibi çocuk için sponsor arayan Demet Akalın'a kullanıcılardan tepki: 'ABD'den günaydın' diyordun, sen neden sponsor olmuyorsun? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da ihtiyaç sahibi çocuk için sponsor arayan Demet Akalın'a kullanıcılardan tepki: 'ABD'den günaydın' diyordun, sen neden sponsor olmuyorsun? - Son Dakika
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