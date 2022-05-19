Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi - Son Dakika
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Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi

19.05.2022 08:43

Erşan Kuneri'nin başrolü Zafer Algöz oynadığı dizinin Gibi'ye benzetilmesine, "Bu seviyeye gelebilmek için 2 fırın ekmek, 4 fırın da boyoz yemesi lazım" demiş bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Algöz'ün bu sözlerine Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ve Aleyna Tilki de cevap verdi.

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Erşan Kuneri dizisi, 13 Mayıs'ta Netflix'te vizyona girdi. Cem Yılmaz, Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın başrollerde oynadığı dizi, Exxen'de yayınlanan Gibi ile karşılaştırılırdı.

"GİBİ'NİN BU SEVİYEYE GELMESİ İÇİN 2 FIRIN EKMEK YEMESİ LAZIM"

Erşan Kuneri'ni izleyen bir sosyal medya kullanıcısı, "Erşan Kuneri'yi resmen sıfır beklenti ile açtım ama resmen her bölümde durdurup 1-2 dakika gülmek zorunda kaldım. 6. bölüme geldim efsane gerçekten. Şu ana kadar Kooperatif Kemal favori bölümüm. İçinde bir tık Gibi esintisi hissettim gibi" yorumunu yapınca Zafer Algöz'dn cevap gecikmedi. Algöz'ün "Gibi'nin bu seviyeye gelmesi için, 2 fırın ekmek, 4 fırın da İzmir boyozu yemesi gerek" ifadeleri sosyal medyada gündem oldu ve paylaşımlar peş peşe gelmeye başladı.

Gibi ve Erşan Kuneri tartışması büyüyor! Başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ve Aleyna Tilki de dahil oldu

GİBİ'NİN BAŞROLÜNDEN CEVAP GECİKMEDİ

Exxen'de yayınlanan fenomen dizi Gibi'nin İlkkan'ı Kıvanç Kılınç ise bu sözlerin ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kıvanç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Yetişkinliğin ve tekâmülün, biyolojik değil zihinsel ve kültürel süreçlerin sonucu olduğu zahmetsizce gözlemlenebiliyor" dedi.

Gibi ve Erşan Kuneri tartışması büyüyor! Başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ve Aleyna Tilki de dahil oldu

ALEYNA TİLKİ: ZAFER ABİME SAYGIM SONSUZ AMA GİBİ'NİN HAKKINI YEMEYELİM

Şarkıları ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki de Gibi ve Erşan Kuneri benzetmelerine sessiz kalmadı. Twitter hesabından Algöz'e cevap veren genç şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Zafer abime sonsuz saygı hürmet. Onların devasa emekleri var ama Feyyaz Yigit'in çok easy (kolay) bir kafayla çektiği diziyle, hepimizi çok güldürmesinin de hakkını yemeyelim. Ki mizah, prodüksiyon arttıkça artan bir şey değil"

Gibi ve Erşan Kuneri tartışması büyüyor! Başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ve Aleyna Tilki de dahil oldu

CEM YILMAZ DA ELEŞTİRİYE CEVAP VERMİŞTİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz da önceki gün Erşan Kuneri için "Maalesef çok kötü bir seri" yorumunu yapan kullanıcıya "Hayır Osmancım değil. Yalnızca sana göre değil. Hepsi bu. Lütfen artık boş işleri bırak. Sevdiğin şeylerden bahset vaktini onlara ver hadi gülüm benim, canım, şeker kardeşim. Seni seviyorum bay" cevabını vermişti.

Gibi ve Erşan Kuneri tartışması büyüyor! Başrol oyuncusu Kıvanç Kılınç ve Aleyna Tilki de dahil oldu
Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den "Gibi" açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm
YORUMLAR
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Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den 'Gibi' açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım Erşan Kuneri oyuncusu Zafer Algöz'den 'Gibi' açıklaması: Bu seviyeye gelmesi için 2 fırın ekmek yemesi lazım Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm Cem Yılmaz, Erşan Kuneri hakkında olumsuz yorum yapan takipçisine cevap verdi: Boş işleri bırak gülüm

Erşan Kuneri, Aleyna Tilki, Zafer Algöz, Gibi, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gibi ile Erşan Kuneri tartışması alevleniyor! Gibi'nin başrolü Kıvanç Kılınç ile şarkıcı Aleyna Tilki de Zafer Algöz'e cevap verdi - Son Dakika
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