Yılmaz Vural, "Trabzonspor'a kırgınlığın var mı?" sorusunu yanıtladı: Aşk varsa kırgınlık da vardır - Son Dakika
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Yılmaz Vural, "Trabzonspor'a kırgınlığın var mı?" sorusunu yanıtladı: Aşk varsa kırgınlık da vardır

22.10.2022 14:53

360 TV'de Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan teknik direktör Yılmaz Vural, yıllar önce kovulduğu Trabzonspor hakkında kendisine sorulan, "En büyük aşkın olan Trabzonspor'a kırgınlığın var mı?" sorusuna, "Aşk varsa kırgınlık da vardır. Trabzonspor'u sevmemek mümkün mü?" yanıtını verdi.

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, yıllar önce kovulduğu Trabzonspor hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"TAKIMDA BENİ İSTEMEDİKLERİNİ ÖĞRENİNCE HEMEN AYRILDIM"

"Trabzonspor'la nasıl böyle özdeşleştin?" sorusu üzerine konuşan Vural, "Ben olduğum dönem 9. hafta liderdik. Bir maç oldu Fenerbahçe bizi geçti. Sonra antrenmana başlayacağımız gün Özkan Sümer, 'Hocam seninle devam etmek istemiyorlar' dedi. Hemen görevden ayrıldım, nedenini sormadım bile. Giderken 2-3 kişi havalimanına kadar benimle gelerek gitmemi istemedi ama yöneticiler istediği için yapacak bir şey yoktu. Olsaydık o zamanlar şampiyon olabilirdik. İyi bir takımdı" dedi.

"YÖNETİCİLERDE EGO KAVGASI VAR"

Yöneticiler hakkında konuşan ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Futbolda yönetici arkadaşlar çok egolu. Benim takımlardaki en büyük derdim yöneticilerin popülaritesinin takımın üstüne çıkması. Bir ego kavgası var. Trabzonspor'da o dönem kaybetmeye tahammül yoktu, şimdilerde yumuşadılar. Benim dönemimde maç kaybettiğimizde taraftarın bize bir tepkisi olmuyordu. Bizim kaybımıza karşı da çok toleranslıydılar. 1997 yılında olmuştu bunlar, hala da üzülürüm."

"TRABZONSPOR'U SEVMEMEK MÜMKÜN MÜ?"

"En büyük aşkın olan Trabzonspor'a kırgınlığın var mı?" sorusuna üstü kapalı cevap veren Vural, "Aşk varsa kırgınlık da vardır. Aşk değişken duyguların yaşandığı bir konudur. Bazen nefret edersin bazen de çok seversin. Trabzonspor'u sevmemek mümkün mü? Anadolu'yu temsil ediyor. 38 sene sonra başarısı geri döndü" ifadelerini kullandı.

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Yılmaz Vural, Trabzonspor, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılmaz Vural, 'Trabzonspor'a kırgınlığın var mı?' sorusunu yanıtladı: Aşk varsa kırgınlık da vardır - Son Dakika


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