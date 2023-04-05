Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'na tüm gerçekleri anlattı! 9 yıllık evliliği sessiz sedasız sona ermiş - Son Dakika
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Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'na tüm gerçekleri anlattı! 9 yıllık evliliği sessiz sedasız sona ermiş

05.04.2023 16:39

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programının konuğu olan sunucu Zahide Yetiş, 2014 yılında evlendiği Cem Arısoy ile boşandığını açıkladı. Oğluyla yaşamayı sürdürdüğünü ifade eden Yetiş, "İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu

Uzun yıllar gündüz kuşağında program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. 2014 yılında Cem Arısoy ile nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı.

"OĞLUMLA HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ"

Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Zahide Yetiş, "Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu. İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor" dedi.

Özel hayatını basından uzak yaşamaya tercih eden Yetiş, boşanma sürecinin gizli kalmasını istediği için detay vermekten kaçındı.

Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında her şeyi anlattı! 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmiş
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Gökay Kalaycıoğlu, Zahide Yetiş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Zahide Yetiş, Gökay Kalaycıoğlu'na tüm gerçekleri anlattı! 9 yıllık evliliği sessiz sedasız sona ermiş - Son Dakika


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