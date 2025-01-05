Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı - Son Dakika
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Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı

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Uçakta başörtüsü taktığı anları paylaştıktan sonra gözaltına alınan fenomen Murat Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Övüç serbest kalır kalmaz ise yine paylaşım yaptı.

05.01.2025 16:27  Güncelleme: 16:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada türban takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

MURAT ÖVÜÇ SERBEST

Övüç'ün 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Övüç emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgunun ardından, Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı

PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Serbest bırakılmasının ardından fenomen Övünç, gözaltına alınmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Övüç, "Akşam parti var. Çıkın çıkın gelin." dedi.

Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı

NE OLMUŞTU?

Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde seyahat ettiği uçakta başörtüsü taktığı anları "İstanbul geliyore" notuyla paylaşmış, "Ne mi yapsam yakışır kız? Bak, buyur" ifadelerini kullanmıştı.

Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı

Murat Övüç, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mete cengiz:
    neden serbest birakilmis ki 10 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    önce göz alti sonra serbest anlamıyorum akşama parti Var diyo 10 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Şaşırmadık. 6 0 Yanıtla
  • murat atis:
    Bir suru dua ettim.dualarımda tuttmuştu nasıl serbest bırakıldı aklım almıyor.hatırladım dualarımın sonunda amin demeyi unuttum galiba. 2 0 Yanıtla
  • Mehmet Vural:
    me idiğü belirsiz tırşık 1 0 Yanıtla
  • Apple User:
    dinin direği başörtümü tamam adamın yaptığı şık değilde bence soruşturma açılması çok komik ha son olarak şükür bende müslümanım ama dinin direği ahlaktır ahlak ta 0 0 Yanıtla
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