Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada türban takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alındı.

MURAT ÖVÜÇ SERBEST

Övüç'ün 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Türk Milletini, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama, Kasten Yaralama, Güveni Kötüye Kullanma' suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Övüç emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Yapılan sorgunun ardından, Övüç adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PAYLAŞIMLARINA DEVAM ETTİ

Serbest bırakılmasının ardından fenomen Övünç, gözaltına alınmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Övüç, "Akşam parti var. Çıkın çıkın gelin." dedi.