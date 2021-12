GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği törende ödüller de sahiplerini buldu.

ÖYKÜ KARAYEL YILIN KADINI SEÇİLDİ

Men Of The Year adı altında yapılan törende kadın erkek demeden birçok oyuncu çeşitli kategorilerde ödüllendirildi. Bir Başkadır dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren ve şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde başrol oynayan Öykü Karayel gecede Yılın Kadını ödülünü aldı.

YILIN OYUNCUSU SALİH BADEMCİ OLDU

2021 yılında BluTV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımda başarıya ulaştıktan sonra bir de Netlix'te yayınlanan Kulüp dizisinde oynadı. Peş peşe birçok projede yer alan Salih Bademci gecede Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Gecede ödül alan diğer isimler ise şu şekilde;

YILIN YÜKSELEN YILDIZI

Onur Seyit Yaran

EŞİTLİK ÖDÜLÜ

Aybüke Pusat

ZAMANSIZLIK ÖDÜLÜ

Erdal Beşikçioğlu

YILIN EKRAN YÜZÜ

İbrahim Çelikkol

YILIN SPORCUSU

Mete Gazoz

YILIN KOMEDYENİ

Doğu Demirkol

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ

Fatih Tutak

İLHAM ÖDÜLÜ

Murat Tabanlıoğlu

YILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ

Dilan Gerede Erkaya

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Oğuz Alper Öktem

YILIN HYPE'I

Berkcan Güven

YILIN SANATÇISI

Seçkin Pirim