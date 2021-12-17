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GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler - Son Dakika

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

17.12.2021 07:44

Merakla beklenen GQ Men Of The Year 2021 ödülleri, dün akşam sahiplerine verildi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı gecede sahneye çıkan ünlü isimler, ödüllerine kavuştu. Özel gecede Salih Bademci, Öykü Karayel ve Erdal Beşikçioğlu gibi pek çok isim ödül aldı.

GQ Türkiye'nin her yıl düzenlenen Men Of The Year ödül töreni başarılı sunucu ve oyuncu Fadik Sevin Atasoy'un sunumuyla gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin şıklık yarışına girdiği törende ödüller de sahiplerini buldu.

ÖYKÜ KARAYEL YILIN KADINI SEÇİLDİ

Men Of The Year adı altında yapılan törende kadın erkek demeden birçok oyuncu çeşitli kategorilerde ödüllendirildi. Bir Başkadır dizisindeki rolüyle adından sıkça söz ettiren ve şimdilerde Kaderimin Oyunu dizisinde başrol oynayan Öykü Karayel gecede Yılın Kadını ödülünü aldı.

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YILIN OYUNCUSU SALİH BADEMCİ OLDU

2021 yılında BluTV'deki İlk ve Son'un ardından Show TV'de yayınlanan Yalancı dizisinde başrol oynayan Salih Bademci, her iki yapımda başarıya ulaştıktan sonra bir de Netlix'te yayınlanan Kulüp dizisinde oynadı. Peş peşe birçok projede yer alan Salih Bademci gecede Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

Gecede ödül alan diğer isimler ise şu şekilde;

YILIN YÜKSELEN YILDIZI

Onur Seyit Yaran

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

EŞİTLİK ÖDÜLÜ

Aybüke Pusat

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

ZAMANSIZLIK ÖDÜLÜ

Erdal Beşikçioğlu

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YILIN EKRAN YÜZÜ

İbrahim Çelikkol

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YILIN SPORCUSU

Mete Gazoz

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YILIN KOMEDYENİ

Doğu Demirkol

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YENİLİKÇİLİK ÖDÜLÜ

Fatih Tutak

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

İLHAM ÖDÜLÜ

Murat Tabanlıoğlu

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YILIN STİL SAHİBİ ERKEĞİ

Dilan Gerede Erkaya

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YILIN GİRİŞİMCİSİ

Oğuz Alper Öktem

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YILIN HYPE'I

Berkcan Güven

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

YILIN SANATÇISI

Seçkin Pirim

GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler
GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler

Salih Bademci, Öykü Karayel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: GQ Men Of The Year 2021 ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecede ödül alan isimler - Son Dakika
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