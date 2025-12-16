Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi

Haberin Videosunu İzleyin
Güllü\'nün oğlu savcılıkta ifade verdi
16.12.2025 21:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Güllü\'nün oğlu savcılıkta ifade verdi
Haber Videosu

Yalova'da evinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün kızının tutuklanmasının ardından oğlu Tuğberk Yağız Gülter de savcılıkta şikayetçi sıfatıyla saatlerce ifade verdi. Tuğberk Yağız Gülter'in ifadesinde, "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

Güllü olarak tanınan şarkıcı Gül Tut, 26 Eylül'de, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binadaki evinin penceresinden düşerek öldü. Olaya ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, otopsisi yapılan Güllü, İstanbul'da toprağa verildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Teknik ve fiziki takip sonrası, daha önce alınan 3 ifadesinde farklı konuşan şarkıcının kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile arkadaşı Sultan Nur Ulu, bavullarla gittikleri İstanbul'da polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Tuğyan Ülkem Gülter, 'Kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

GÜLLÜ'NÜN OĞLU İFADE VERDİ

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında şikayetçi sıfatıyla ifadeye çağrılan oğlu Tuğberk Yağız Gülter, avukatıyla birlikte Yalova Adliyesi'ne geldi. Gülter, savcılığa yaklaşık 5 saat ifade verdi. İfadesinin ardından adliyeden ayrılan Gülter, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakırken, "Gerekli açıklamalarımı yaptım. Bildiklerimi anlattım. Bundan sonraki açıklamalara avukatlar yapacaktır" dedi.

"ANNEM CİNAYETE KURBAN GİTTİYSE HERKESTEN ŞİKAYETÇİYİM"

Gülter'in savcılıkta verdiği ifadede "Annem bir cinayete kurban gitti ise bu işle alakası olan herkesten şikayetçiyim ama şayet ablamın bu olayla alakası yoksa şikayetçi değilim" dediği öğrenildi.

"GEREKEN AÇIKLAMAYI YAZILI ŞEKİLDE YAPACAĞIZ"

Avukatı Aycan Sevsay ise "Şu an için bir basın açıklaması yapmayacağız. Savcılığın talebi doğrultusunda müşteki olarak kendisi gelerek ifadesini vermiştir. Her şeyi detaylı bir şekilde anlatmıştır. Gereken açıklamaları yazılı şekilde yapacağız" dedi.

Kaynak: DHA

3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bombalı terör saldırısı engellendi: 4 gözaltı ABD'de bombalı terör saldırısı engellendi: 4 gözaltı
Bakan Şimşek’ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak Bakan Şimşek'ten milyonlara müjde: Kira artışı sınırlanacak
Bakan Şimşek’i kızdıran iddia: Bunu Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci yapamaz Bakan Şimşek'i kızdıran iddia: Bunu Yüce Meclisimiz dışında hiçbir makam ve merci yapamaz
KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler’de mahsur kaldı KLM uçağında fare alarmı: 250 yolcu Karayipler'de mahsur kaldı
İstifa etmişti Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi İstifa etmişti! Hakkındaki iddialara canlı yayında yanıt verdi
Araç sahiplerine müjde İndirim geldi Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi
İtalya’nın tarihi kasabası orada yaşamak isteyenlere 30 bin dolar veriyor İtalya'nın tarihi kasabası orada yaşamak isteyenlere 30 bin dolar veriyor
Şehri ayağa kaldıran olay Baba ve kızı evde ölü bulundu Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

21:32
Barış Alper Yılmaz’a Serie A’dan dev talip
Barış Alper Yılmaz'a Serie A'dan dev talip
20:36
Eurovision’un yayıncı kuruluşundan çok konuşulacak “İsrail“ kararı
Eurovision'un yayıncı kuruluşundan çok konuşulacak "İsrail" kararı
20:04
Duyanlar şokta Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
19:27
Dev bankadan altında rekor beklentisi İşte 2026’da ulaşacağı rakam
Dev bankadan altında rekor beklentisi! İşte 2026'da ulaşacağı rakam
19:17
Ela Rumeysa Cebeci’nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın
18:59
Türkiye’nin kanayan yarası için radikal adım Reklamları yasaklanıyor
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
18:43
Galatasaray’da transfer rotası Rize Hedefte milli oyuncu var
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var
17:42
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2025 21:48:32. #7.12#
SON DAKİKA: Güllü'nün oğlu savcılıkta ifade verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.