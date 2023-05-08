Gülşen, Ekrem İmamoğlu'nun saldırıya uğramasına sessiz kalmadı: Ortak isteğimiz saygı ve sevgi içinde yaşamak

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Konuşmasını yarıda kesmek zorunda kalan İmamoğlu'na ünlü isimlerden destek mesajları gelmeye devam ediyor. Şarkıcı Gülşen de İmamoğlu'yla ilgili paylaşım yaptı.

"HEPİMİZİN ORTAK İSTEĞİ SEVGİ, SAYGI VE BİRLİK"

Geçtiğimiz sene İmam Hatiplilerle ilgili sözlerinden dolayı hapis yatan ve tahliye olduktan sonra ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan Gülşen, bu süreçte konser takvimi dışında paylaşım yapmamayı tercih etti. Ekrem İmamoğlu'na yapılan saldırıyı kınayan Gülşen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Ekrem İmamoğlu'na ve Erzurumlu yurttaşlarımıza geçmiş olsun. Hepimizin ortak isteği devletimizde sevgi-saygı, birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşamak. Tersi kabul edilemez Hak ettiğimiz aydınlık, huzur dolu günlere" ifadelerini kullandı.