Günler sonra bulunan 12 yaşındaki kız hakkında fuhuş ve uyuşturucu iddiası! Anne ve sevgilisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Günler sonra bulunan 12 yaşındaki kız hakkında fuhuş ve uyuşturucu iddiası! Anne ve sevgilisi gözaltına alındı

05.05.2023 12:52

Orçun Kalafat, Esra Erol'un programına başvurarak 12 gündür kayıp olan 12 yaşındaki kızının bulunması için yardım talebinde bulundu. Annesinin arkadaşı Mehmet Dinç'in yanında ortaya çıkan 12 yaşındaki kız, annesi ve onun sevgilisi tarafından yasaklı madde kullanmaya ve fuhşa zorlandığı öne sürdü. Anne, sevgili ve Dinç olayın ardından gözaltına alındı.

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına "Kızım eski eşimin arkadaşı tarafından kaçırıldı" diyerek başvuran acılı baba Orçun Kalafat,yardım istedi. Baba, bayramın 2. günü kızı Sıla Tuana, annesi ve 42 yaşındaki Fatih Mehmet Dinç ile beraber gezmeye gittiler sonrasında eve döndüğünü ancak 1 dakika sonra Sıla'nın Dinç'in yanına indiğini ve sonrasında sırra kalem bastığını söyledi.

YASAKLI MADDE VE FUHUŞ İDDİASI

22 Nisan gecesi evinin önünden bir taksiyle alındıktan sonra, tam 12 gün sırra kadem basan Sıla, Esra Erol sayesinde Ankara Cebeci'de bulundu. Günlerdir titizlikle çalışmalarını yürüten Esra Erol ve ekibi tek tek tüm ihbarları arayarak değerlendirdi. Küçük kız sokak sokak her yerde arandı. Yeri tespit edilmeden önce babasıyla telefonda konuşan Sıla'nın anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Annesi Ayşegül Uğur'un her şeyi bildiğini ifade eden Sıla, yasaklı madde kullandırdığını ve kendisini fuhşa zorladığını iddia etti.

Günler sonra bulunan 12 yaşındaki kızın fuhuş ve uyuşturucu iddiasından sonra anne ve sevgilisi gözaltına alındı

12 YAŞINDAKİ KIZI ALIKOYDUĞU SÖYLENEN ADAM GÖZALTINDA

Annesi Ayşegül ve annesinin sevgilisi Murat Kol tarafından 1,5 yıldır istismar edildiğini, kullanmadığı yasaklı madde kalmadığını babasına itiraf eden küçük Sıla, koruma altına alındı. Esra Erol'da programına gelen ihbarlarla yeri tespit edilen 12 yaşındaki Sıla ve Fatih Mehmet Dinç'in yeri Emniyet güçlerine haber verildi. Emniyet ekipleri bulunduğu yere gelerek Fatih Mehmet Dinç'i gözaltına aldılar.

Günler sonra bulunan 12 yaşındaki kızın fuhuş ve uyuşturucu iddiasından sonra anne ve sevgilisi gözaltına alındı

ANNE VE SEVGİLİSİ DE GÖZALTINA ALINDI

Hakkındaki suçlamaları reddeden anne ise eski eşinin kendisini bitirmeye çalıştığı için kızı aracılığıyla iftira attığını söyledi. Esra Erol'da programına gelen anne ve sevgilisi kameraların önünde gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Günler sonra bulunan 12 yaşındaki kızın fuhuş ve uyuşturucu iddiasından sonra anne ve sevgilisi gözaltına alındı
Günler sonra bulunan 12 yaşındaki kızın fuhuş ve uyuşturucu iddiasından sonra anne ve sevgilisi gözaltına alındı
YORUMLAR (1)
  • Paravan Hesap: Ülke,millet lafın,sözün bittiği yerdeyiz. Biran önce kıyamet kopsun Allah'ım bazılarının tövbelerini asla kabul etmesin aminnnnn ?????? Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
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Mehmet Dinç, Esra Erol, Fatih, Baba, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Günler sonra bulunan 12 yaşındaki kız hakkında fuhuş ve uyuşturucu iddiası! Anne ve sevgilisi gözaltına alındı - Son Dakika


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