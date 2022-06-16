Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı

16.06.2022 09:37

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Çağla karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Melisa Döngel, sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaştı. 22 yaşındaki oyuncu, havuzda arkadaşıyla yaptığı kalça dansıyla dikkat çekti.

Final yapan Aşk Mantık İntikam dizisindeki Çağla rolüyle hafızalara kazınan 22 yaşındaki Melisa Döngel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde kız arkadaşlarıyla Bodrum'da tatil yapan oyuncu, 3,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaşmayı ihmal etmedi. Genç oyuncu, ilk olarak havuzda çektirdiği bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Döngel'in pozları 138 bine yakın beğeni aldı.

Oyuncu Melisa Döngel, havuzda bikinisiyle kalça dansı yaptı

HAVUZDA DANS ETTİ

Eğlenceli kişiliğiyle bilinen Döngel, daha sonra kız arkadaşıyla havuzda dans ettiği anları yayınladı. Fiziğiyle adından söz ettiren güzel oyuncunun kalça dansıyla da dikkatleri üzerine çekti.

Oyuncu Melisa Döngel, havuzda bikinisiyle kalça dansı yaptı
Oyuncu Melisa Döngel, havuzda bikinisiyle kalça dansı yaptı
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Aşk Mantık İntikam, Melisa Döngel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Melisa Döngel'den bikinili kalça dansı! O anlar büyük beğeni topladı - Son Dakika


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