Cemil İpekçi'den ağızları açık bırakan itiraf: Farklı zamanlarda 4 kere Kore'de dünyaya geldim

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu ünlü modacı Cemil İpekçi oldu. Kore'ye özel bir ilgisinin olduğunu söyleyen İpekçi, "Reenkarnasyona inanıyorum, 4 kere Kore'de dünyaya geldim" dedi.

"AİLEM YAHUDİYDİLERMİŞ SONRA MÜSLÜMAN OLMUŞLAR"

Kalaycıoğlu'nun "Nerelisiniz?" sorusu üzerine soy ağacından bahseden modacı, "Çok karışık. İstanbul doğumluyum, babam Selanikli. 1552'lerde İspanya'dan gelmişler. Yahudilermiş sonra Müslüman olmuşlar. Ailede her yerden insan var. Ben Akdeniz ve Anadolu'nun her yerinden taşıyorum. Hatta Asya'ya kadar uzanıyorum. Ben kendimi Anadolu'ya ait hissediyorum" dedi.

"REENKARNASYON OLAYIMI YILLARCA SAKLADIM"

Kore'ye olan ilgisinden bahsederken reenkarnasyona inandığını söyleyen ünlü isim, sözlerine şöyle devam etti: "Kore'ye aşık bir insanım. Reenkarnasyona inanan biriyim. Kore'de 4 kere dünyaya gelmişim. İlk 2116 senesi, sonra Joseon krallığında ve son olarak da Japon işgali sırasında dünyaya gelmişim. Korece filmler izlerken anladığım için alt yazıyı okumuyorum. Yıllarca sakladığım tek şey reenkarnasyon olayımdı. Mistik yanımı hep sakladım ama artık saklamıyorum. 50 yıldır bunun içindeyim. 45 gün Malezya'da bir manastırda kaldım, bütün ritüelleri yerine getirdim."

"DÜNYA EVRİMİ BİTİNCE BAŞKA BİR TEKAMÜL BAŞLIYOR"

"Ruhun bedenden çıktığı anda çıkan enerjinin gramı bile ölçüldü. 17 ila 21 arasında olan akıllı bir enerji var. Bu enerji tekrardan bedenleniyor. Tekamül var. Hocalarıma tekamülü sorduğum zaman cevabı verilemiyor. Dünya evrimi bitirdiğinizde başka bir evrim ve tekamül başlıyor."