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Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu - Son Dakika

Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu

20.12.2021 10:55

Oryantal dans videosunu paylaşmasından sonra Habertürk'teki işine son verilen Hande Sarıoğlu, Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın canlı yayında kameramana tokat atmasına ateş püskürdü. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sarıoğlu, "Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim" ifadelerini kullandı.

Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atması gündeme bomba gibi düştü. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Sarıkaya'ya bir yorum da eski Habertürk çalışanı Hande Sarıoğlu'ndan geldi.

"VERDİĞİNİZ KARARLARA TÜKÜREYİM"

Geçtiğimiz yıl evinde oryantal dans ettiği görüntüleri paylaştığı için Habertürk'ten istifa etmek zorunda kalan spiker Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından Sarıkaya'nın özür dilediği haber görselini paylaşarak şunları yazdı: "Habertürk karar vericileri olarak bu zatın yapmış olduğu karaktersizliğin arkasındalar ki bir de resmi hesaptan yayınlamışlar özrü! Tam sizin kaleminize yakışan hareketler bunlar! Sizin ben kurum olarak duruşunuza, adamına göre verdiğiniz kararlara tüküreyim. Şu özrü yayınladıktan sonra işine son verseniz de karaktersizsiniz."

Hande Sarıoğlu'ndan muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu

KENDİ VİDEOSUNU YENİDEN YAYINLADI

Sarıoğlu daha sonra da işinden ayrılmasına neden dans videosunu ile Sarıkaya'nın muhabire tokat attığı anların görüntüsünü paylaşarak kıyaslama yaptı. Ünlü isim paylaşımına da "Bu size gelsin Habertürk. Gücü özgürlüğünde" dedi.

Hande Sarıoğlu'ndan muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu

SARIKAYA ATTIĞI TOKAT İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giden ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayında kameramana tokat attı. Olayın ortaya çıkmasının ardından tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Sarıkaya Twitter hesabından bir özür mesajı yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin ile yaptığımız canlı yayın sırasında ardı sıra tekrar eden ve yanını da sorunlu hale getiren teknik aksaklıklar sebebiyle bir an kontrolümü kaybettim ve yapmamam gereken, bana ve temsil ettim kuruma yakışmayan bir davranışta bulundum. Yayın biter bitmez İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir'den ve o an orada bulunan İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın'dan ayrı ayrı özür diledim. Bu noktada kalmayıp, bir saat kadar sonra telefonda kendileri ile ayrı ayrı konuşup yaptığımın hata olduğunu belirtip özrümü her ikisine de yineledim. Olay kamuoyuna yansıdığı için şimdi de kamuoyu önünde İHA kameramanı Sayın Ahmet Demir, İHA Bölge Müdürü Sayın Orhan Akın ile olaya tanıklık eden Sayın Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'den ve kamuoyundan mazeretsiz özür diliyorum…"

Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu
Hande Sarıoğlu'ndan muhabire tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu

Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu

Muharrem Sarıkaya, Hande Sarıoğlu, Habertürk, Ankara, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu - Son Dakika
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