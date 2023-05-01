Hasan Can'ın Elazığ Üniversitesi ile ilgili esprisi, AK Parti cephesinden tepki aldı - Son Dakika
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Hasan Can'ın Elazığ Üniversitesi ile ilgili esprisi, AK Parti cephesinden tepki aldı

01.05.2023 10:36

Hasan Can Kaya'nın programında Elazığ Üniversitesi'yle ilgili "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği ama bilgisayar yok. Abaküs var ya çocuklar için onunla yapıyorlar" sözleri AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'ı sinirlendirdi. Sosyal medya hesabından Kaya'ya yüklenen Yıldırım, "Fırat Üniversitesi'ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir" ifadelerini kullandı.

Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, bir konuğunun Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden mezun olduğunu söylemesinin ardından "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği ama bilgisayar yok. Abaküs var ya çocuklar için onunla yapıyorlar" diyerek espri yaptı. Kaya'nın sözlerine AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'dan tepki geldi.

"SİZİ ESEFLE KINIYORUM"

Hasan Can Kaya'nın binlerce öğrencinin eğitim gördüğü üniversite hakkında yaptığı espriye tepki gösteren Yıldırım, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak "Aziz şehir Elazığ'ı ve Bilimin Parlayan Yıldız'ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi'ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" ifadelerine yer verdi.

Hasan Can Kaya ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

YORUMLAR (6)
  • Fikri : Kendi ülkesini küçümseyen, Dalğa geçen bir tek bunları görürsün. Bunu yaparak da para kazanırlar.. PES.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Fikri : Hasan Efendi.. Boş boğaz konuşana cukkayı bu milletin parası ile doldurana kadar.. Elini Taşın altına koy daaa.. Bilğisayarı olmayan okula, bilğisayar. Okulu olmayan köyümüze okul yaptır. Açılışına milletimizi davet et. Görsünler senin vatan millet sevdalı birisi olduğunu.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Fransa: Siz yokken o universite vardi capsizlar ak parti yaptiklari ortada siz bu kafa ile hicbir zaman gelemezsiniz sadece yalan laf Cevap Yaz 46 56 Yayından Kaldır
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