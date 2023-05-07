Türkiye 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçime gün sayarken, bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlere Hazal Kaya da katıldı.
Hazal Kaya,CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye'yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri'ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Organize Sanat Bölgeleri" konulu videosunu alıntılayan Kaya'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Son Dakika › Magazin › Hazal Kaya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı - Son Dakika