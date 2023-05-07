Hazal Kaya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı - Son Dakika
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Hazal Kaya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı

07.05.2023 11:07

Ünlü oyuncu Hazal Kaya sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı. Kaya'nın paylaşımı milyonlarca görüntüleme ve binlerce beğeni aldı.

Türkiye 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek olan seçime gün sayarken, bu süreçte pek çok ünlü isim de oy vereceği ismi açıklamaya veya desteklediği görüşü belirtmeye devam ediyor. Bu isimlere Hazal Kaya da katıldı.

KALP EMOJİSİ KOYUP PAYLAŞTI

Hazal Kaya,CHP lideri ve Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye'yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri'ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Organize Sanat Bölgeleri" konulu videosunu alıntılayan Kaya'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı
Ünlü oyuncu Hazal Kaya Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı
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Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu kalp emojisiyle paylaştı

Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı, Hazal Kaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hazal Kaya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hazal Kaya, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunu sosyal medya hesabından kalp emojisiyle paylaştı - Son Dakika
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