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İbrahim Sayın: Yıldız Tilbe'nin durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın - Son Dakika
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İbrahim Sayın: Yıldız Tilbe'nin durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın

İş adamı İbrahim Sayın, Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu haberlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, Tilbe'nin durumunun iyi olduğunu belirtti ve yoğun bakım dedikodularına inanılmaması gerektiğini söyledi. Sayın, Tilbe'yi evinde ziyaret ettiğini ve basında çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurguladı.

İbrahim Sayın: Yıldız Tilbe\'nin durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın
19.12.2023 - 22:02,  Güncelleme: 22:03
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Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'nin yoğun bakımda olduğu haberlerinin ardından iş adamı İbrahim Sayın, yaptığı paylaşımda, "Durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın" dedi.

İş adamı İbrahim Sayın, bugün Yıldız Tilbe'yi evinde ziyaret etti. Sayın sosyal medyasından paylaşım yaparak basında çıkan Yıldız Tilbe haberlerinin asılsız olduğunu belirtti. Sayın, yoğun bakımda denilen ünlü sanatçı Yıldız Tilbe ile bir araya geldi. İbrahim Sayın, "Yıldız ablamızın durumu gayet iyi. Yalan haberlere itibar etmeyin" dedi.

Ünlü sanatçının evinin camından martıları beslemesi dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Magazin İbrahim Sayın: Yıldız Tilbe'nin durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Sayın: Yıldız Tilbe'nin durumu iyi, yoğun bakım dedikodularına inanmayın - Son Dakika
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