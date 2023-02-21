İbrahim Tatlıses... BODRUM'DAKİ 5 DAİRESİNİ DEPREMZEDELERE AÇTI! - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses... BODRUM'DAKİ 5 DAİRESİNİ DEPREMZEDELERE AÇTI!

21.02.2023 19:27
İbrahim Tatlıses... BODRUM'DAKİ 5 DAİRESİNİ DEPREMZEDELERE AÇTI!

Kızı Dilan'dan sonra İbrahim Tatlıses de evlerini depremzedeler için açtı. Ünlü şarkıcı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın çağrısı sonrası Bodrum'da bulunan 5 dairesini 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası için açtı. "İmkanınız varsa siz de evlerinizi açın" diyen sanatçı, sosyal medyada çağrıda bulundu.

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni başlattıkları "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabileceklerini bildirdi.

'EVİM YUVAN OLSUN'

Oktay açıklamasında "Türkiye'de yaşayıp ikinci evi olan ya da yurt dışında yaşayıp Türkiye'de ikinci evi olan, kullanmadıkları evlerini veya yazlık evlerini depremzede ailelerin kullanımına bedelsiz olarak sunmak veya evlerini uygun şartlarda depremzede ailelerin oturması için kiralamak isteyen hayırseverlerimiz, gönül rahatlığıyla evimyuvanolsun sitesinden başvurabilirler" dedi.

BODRUM'DAKİ 5 DAİRESİNİ AÇTI

İbrahim Tatlıses bu çağrıdan sonra kızı Dilan Çıtak gibi hemen harekete geçti.

Tatlıses, Bodrum'daki 5 dairesini Evim Yuvan Olsun kampanyası için açtı.

"YARALARI SARMA ZAMANI"

İbrahim Tatlıses, "Evim Yuvam Olsun kampanyasına katılın. Şimdi yaraları sarma zamanı.

Ben de Bodrum'daki 5 dairemi depremzedelere açtım. İmkanınız varsa siz de açın" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses... BODRUM'DAKİ 5 DAİRESİNİ DEPREMZEDELERE AÇTI! - Son Dakika

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