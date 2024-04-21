İbrahim Tatlıses, Ceylan'a Övgüler Yağdırdı - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses, Ceylan'a Övgüler Yağdırdı

İbrahim Tatlıses, Ceylan\'a Övgüler Yağdırdı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in mirasını reddetmesinin ardından türkücü Ceylan'ın yeni şarkısını paylaşarak eski gelinine destek verdi. Tatlıses, Ceylan'a başarılar dileyerek gurur duyduğunu belirtti. Bu paylaşım, Tatlıses'in oğluna karşı yapılan yorumlara da cevap niteliği taşıdı.

21.04.2024 19:09
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DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses türkücü Ceylan'a övgüler yağdırdı.

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Oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından red ettiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, türkücü Ceylan'ın yeni şarkısını paylaşarak eski gelinine destek verdi.

Tatlıses Ceylan'ım gurur duydum yine seninle. Başarıların daim olsun " notunu düşmeyi ihmal etmedi. Tatlıses'in paylaşımını görenler ise " Oğluna inat eski gelinini paylaştı " yorumlarını yaptılar.

2 YIL EVLİ KALMIŞTI

Son zamanlarda yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Ceylan, 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile evli kalmıştı

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Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin İbrahim Tatlıses, Ceylan'a Övgüler Yağdırdı - Son Dakika

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