Kahramanmaraş depreminde 7 ekip üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korusu, depremzedeler için konser düzenledi, izleyenler ağladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere "Bir kira bir yardım" kampanyası kapsamında İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konser düzenlendi. Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Konsere damga vuran an ise "Yara bere içindeyim" adlı türkünün okunmasıyla gerçekleşti. Konsere katılan onlarca kişi, okunan türküyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı konsere ilişkin o anlar ise internette izlenme rekorları kırdı.

"DEPREMZEDELER UNUTULDU"

Koro halinde okunan türkünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından vatandaşlar, "Depremzedeler unutuldu" yorumunu yaptı.