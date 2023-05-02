Kahramanmaraş depreminde 7 ekip üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korusu, depremzedeler için konser düzenledi, izleyenler ağladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş depreminde 7 ekip üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korusu, depremzedeler için konser düzenledi, izleyenler ağladı

02.05.2023 11:43

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, depremzedeler için düzenlenen "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında İzmir'de konser verdi. Koro halinde okunan "Yara bere içindeyim" türküsü, konsere gelenleri gözyaşlarına boğdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremzedelere "Bir kira bir yardım" kampanyası kapsamında İzmir Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda konser düzenlendi. Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Konsere damga vuran an ise "Yara bere içindeyim" adlı türkünün okunmasıyla gerçekleşti. Konsere katılan onlarca kişi, okunan türküyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadı. Duygu dolu anların yaşandığı konsere ilişkin o anlar ise internette izlenme rekorları kırdı.

Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu depremzedeler için düzenlenen konserde herkesi ağlattı

"DEPREMZEDELER UNUTULDU"

Koro halinde okunan türkünün sosyal medyada yayınlanmasının ardından vatandaşlar, "Depremzedeler unutuldu" yorumunu yaptı.

Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu depremzedeler için düzenlenen konserde herkesi ağlattı
Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu depremzedeler için düzenlenen konserde herkesi ağlattı
YORUMLAR (1)
  • Umut Tukenmez: Enkazlar orda dururken secimi kazanmak isteyenler şunu bunu yapıcaz diyor daha enkaz kaldıramadınız hem hükümet hem muhalefet hiç birsey yapmıyor Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kahramanmaraş depreminde 7 ekip üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korusu, depremzedeler için konser düzenledi, izleyenler ağladı - Son Dakika


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