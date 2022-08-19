Milyoner'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi, 200 bin TL'lik dil bilgisi sorusunu bilemeyince yarışmadan çekildi - Son Dakika
Üye Girişi

Milyoner'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi, 200 bin TL'lik dil bilgisi sorusunu bilemeyince yarışmadan çekildi

19.08.2022 08:32

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Kerem, 200 bin TL değerindeki "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?" sorusuna cevap veremeyince yarışmadan çekildi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirzalıoğlu'nun yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Kerem Dinçsoy, sorulara doğru cevaplar vererek 200 bin TL'lik soruya kadar yükseldi. Barajları aşan Dinçsoy, TDk'da yer alan bir kelimeyi bilemedi.

200 BİN TL'LİK SORUDA ÇEKİLDİ

Tıp eğitimi alan 19 yaşındaki Kerem Dinçsoy isimli yarışmacı 30 bin TL'lik soruyu geçerek barajı aştı. Milyoner'de yarışmacıya 200 bin TL'lik soru yöneltildi. "Hangisi doğru yazılmış ve sözlükte tanımı olan bir kelimedir?" sorusu soruldu. Şıklar arasında ise; kurusoğan, tazesoğan, yaşsoğan ve yeşilsoğan yer alıyordu. Soru karşısında zorlanan yarışmacı, doğru cevabı veremeyeceğini belirterek yarışmadan çekilme kararı aldı. Sorunun doğru cevabı ise "Yeşilsoğan"dı.

Şıklar arasında uzun süre düşünen yarışmacı, 100 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.

Milyoner'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi, 200 bin TL'lik dil bilgisi sorusunu bilemeyince yarışmadan çekildi
Milyoner'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi, 200 bin TL'lik dil bilgisi sorusunu bilemeyince yarışmadan çekildi
YORUMLAR
500
19 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı 19 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı 18 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı 18 Ağustos 2022 Atv Yayın Akışı

Kenan İmirzalıoğlu, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Milyoner'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi, 200 bin TL'lik dil bilgisi sorusunu bilemeyince yarışmadan çekildi - Son Dakika


Son Dakika
08:04 2023 seçimlerinde kaç Suriyeli oy kullanacak? Bakan Süleyman Soylu yanıtladı
07:34 İstanbul'da etkili sis! Haliç Köprüsü gözden kayboldu
07:45 Salgın sonrası küresel hayat pahalılığı 5 ülkeyi perişan etti! İçlerinde süper güç bile var
06:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 126 general ve amiral atadı
00:28 Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak
00:03 Fenerbahçe, deplasmanda Austria Wien'i 2-0 mağlup etti!
23:56 Android kullanıcıları bu uygulamalara dikkat! Telefonda gizlenip bilgileri kopyalıyorlar
23:56 Fenomen Enes Batur'un son hali sevenlerini üzdü!
23:56 Dansöz Didem Kınalı da tacize uğramış: Para takarken göğüslerime dokunmaya çalıştılar
23:26 Şarkıcı Mustafa Sandal'dan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye sert sözler: Elinize kolunuza hakim olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 08:32:17. #1.11#
SON DAKİKA: Milyoner'e katılan 19 yaşındaki tıp öğrencisi, 200 bin TL'lik dil bilgisi sorusunu bilemeyince yarışmadan çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement