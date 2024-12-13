Kırklareli\'nde 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Düzenlendi

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Kırklareli'nde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nce 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali düzenlendi.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleşen festivalde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü Modern Dans Topluluğu 'Rezonans' dans gösterisi gerçekleştirdi. Festivalde konuşan Vali Uğur Turan sanatın önemine değinerek, "Belli ki sanat Kırklareli'nden asla göçüp gitmeyecek. Kırklareli bence sanat noktasında hedef il olacak" dedi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ise hedeflerinin ülke genelinde geniş bir kitleye ulaşmak olduğunu söyledi. Festivallerin Kırklareli ile birlikte Şırnak ve Erzincan'da düzenledikleri aktaran Ersoy, 'Opera, bale her yerde' temasını benimsediklerini dile getirdi.

Gösterinin ardından Vali Turan, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürü Caner Akgün'e çiçek takdim etti. - KIRKLARELİ