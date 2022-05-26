Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı - Son Dakika
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Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı

26.05.2022 13:01

"Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir." sözleriyle Isparta'daki konseri iptal edilen Melek Mosso sosyal medya hesabından konula ilgili açıklama yaptı. Karara isyan eden sanatçı, "Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak" dedi.

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında sahneye çıkacaktı. Ancak Anadolu Gençlik Vakfı, Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstererek "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" dedi. Yaşananların ardından konseri iptal edilen Melek Mosso, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AFİŞTEN ADI ÇIKARILDI

Tepkilerin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Melek Mosso'nun yer almadığı konser afişini yayınlayarak "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

*#arabaslik*1145*#arabaslik*

Twitter hesabından paylaşım yapan Mosso, şu ifadeleri kullandı: "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci yaşlısı milyonlarca sevenim var. Bir kaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, vermeyeceğiz… Ben Isparta'ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz."

Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi!
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Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi! Şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta'da vereceği konser iptal edildi! Türkiye-Afrika Medya Zirvesi Türkiye-Afrika Medya Zirvesi

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Son Dakika Magazin Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konseri iptal edilen Melek Mosso konu ile ilgili açıklama yaptı: Ahlakımı sorgulamak birkaç kendini bilmeze kalmadı - Son Dakika
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