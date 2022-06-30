Koronavirüs sonrası yoğun bakıma kaldırılan rapçi Killa Hakan, 2 ay sonra normal servise alındı

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Killa Hakan lakaplı Hakan Durmuş, geçtiğimiz mart ayında koronavirüse yakalandı. Virüs sonrası bağışıklık sistemi çöken rapçi, 2 ay önce rahatsızlanarak Almanya'da bir hastaneye kaldırıldı. 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören ünlü isimden beklenen haber geldi.

NORMAL SERVİSE ALINDI

Son durumuyla hayranlarını üzen rapçinin sağlık durumunun iyiye gittiği hatta yoğun bakımdan çıkartılarak normal servise alındığı öğrenildi. Killa Hakan'ın yakınlarından konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

MASSAKA: YOĞUN BAKIMDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR

Massaka olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, 2 ay önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan'ın sağlık durumundan bahsetti. Rapçinin durumunun ciddi olduğunu söyleyen Massaka, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" dedi.

KORONAVİRÜS SONRASI AMELİYAT OLMUŞTU

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs sonrası yaşadıklarını anlatan rapçi, "Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam" demişti.