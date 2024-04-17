Kül Masalı 8. bölümde neler olacak?

Kül Masalı'nın 8. bölümünde neler olacak:
Odasındaki fotoğrafları gören Jale, Erhan'a beş yıl önce olanları ve işlediği suçu itiraf etmek zorunda kalır. Bu esnada Tufan'ın içeri girip gizlice onları dinlediğinden haberi yoktur.
O sırada eve gelen sürpriz bir ziyaretçi Tufan'ı etkisiz hale getirir. Fakat Tufan'ın konuştuklarını duymuş olma ihtimali Jale'nin yapabileceklerinin hiç bi sınırı olmadığını tekrar gözler önüne serer.
Arat'ın gelişiyle birlikte Ferman Akdağ'ın ani ziyaretinin sebebini anlaşılır. Ferman'ın amacı Özge'nin annesini bulmak değil, gözdağı vererek şantajla Arat'tan para kopartmaktır.
Bu sebeple şüphe oklarını onun üzerinden çevirmeye çalışır. Özge ona inanmış gibi davransa da Arat'ın annesinin ortadan kaybolmasıyla bir ilgisinin olduğuna dair yeniden şüphe duymaya başlar.
Üstelik bu defa bu meselenin peşini kolay kolay bırakmaya da niyeti yoktur.
Diğer taraftan Restoran'da çalışan Rukiye'yi göz altına alan Cemil ve Müge de aynı iz üzerinde hızla ilerlemeye başlarlar. Arat ve Jale için çember artık tamamen daralmıştır.
Hiç ummadığı sarsıcı bir anda Cemil ve Özge'yi karşısında bulan Arat'ın artık ne kaçabileceği bir yer ne de söyleyebileceği bir yalan kalmamıştır. Büyük yüzleşme zamanı gelmiştir artık.
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Geçimini sağlamak için fotoğraflarını ve albümlerini satışa çıkarmak zorunda kalan Serpil Örümcer, yardım konseri öncesi herkese teşekkür etti. Kendisine yardım sözünde bulunan ünlü isimlerin zamanla sözlerini unuttuğunu belirten Örümcer, Cem Karaca Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde izleyicilerle dans etti. Konserde elde edilen gelirlerle Örümcer'in borçları kapatılacak.
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Dokunulmazlık oyununda Nefise ile Berna kafa kafaya çarpıştı ve Berna kanlar içerisinde yerde kaldı. Doktorun müdahalesi sonrası Berna'nın kaşı sarıldı. Mavi Takım'da yapılan oylamada Batuhan da Yasin de 4'er oy aldı. Bu durumda takım kaptanı olan Ogeday gitme adayını belirledi. Ogeday dördüncü ve son gitme adayı olarak Batuhan'ı belirledi. Özgür, Yaman, Yunus Emre ve Batuhan gitme adayı oldu. Düelloda eşleşecek yarışmacıları Acun Ilıcalı açıkladı. Yunus Emre Yaman ile eşleşti. Özgür de Batuhan ile oynayacak.
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