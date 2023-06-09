Maçta Ayça Ayşin Turan ile sarmaş dolaş görüntülenen Mehmet Aslan'dan aşk iddialarına yalanlama geldi

Son olarak Ada Masalı dizisindeki partneri Alp Navruz ile aşk yaşayan ve sonrasında Murat Boz ile yakınlaştığı ileri sürülen güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan, özel hayatıyla yine gündem oldu. Ayça Ayşin Turan ile eski oyuncu Mehmet Aslan'ın pazar akşamı oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçını birlikte izlediği hatta locada yakınlaştığı ileri sürüldü.

MEHMET ASLAN AŞK İDDİASINI YALANLADI

Locada yakınlaşan iki isim, gol sevincini kutlamak için de birbirine sarıldı. Aslan'ın Turan'a sarılarak öptüğü anlar da maça giden taraftarlar tarafından anbean görüntülendi. İkilinin görüntüsü kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ayça Ayşin Turan aşk iddiasının ardından sessizliğini korurken Ankara Masası'na açıklama yapan Mehmet Aslan, "Maçta gol olduğu esnada herkes birbirine sarılır, öper, tebrik eder ve kutlar. Buradan farklı anlamlar çıkarmak doğru değil" ifadelerini kullandı.