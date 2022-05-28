Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu

28.05.2022 12:51
Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu

MasterChef 2019 şampiyonu Cemre Uyanık, uzun süredir ortalarda görünmüyordu. Sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaşan Uyanık'ın değişimi gündem oldu. İşte detaylar...

MasterChef Türkiye yarışmasında herkesin ilgisini çeken ve yarışmadan sonra ortalardan kaybolan Cemre Uyanık, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

BİR HAYLİ DEĞİŞTİ

Bir dönem İzmir'de yaşayan ve şefliğe devam eden Cemre Uyanık (30), geçen yıllar içerisinde bir hayli değişti.

'MANKEN' BENZETMESİ

Değişimini sosyal medya üzerinden belli eden ve binlerce yorum alan Uyanık, adeta bir mankene döndü.

Cemre Uyanık'ın son pozlarına "Manken olmaya mı karar verdin?" ve "Çok değişmissin" tarzında yorumlar yapıldı.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

MasterChef Cemre Uyanık, 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan Cemre Uyanık, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Konaklama Yönetimi bölümünde aldı.

2015 yılında üniversite eğitimini tamamlayan MasterChef Cemre, 2017 yılında 5 ay boyunca ABD'de bir restoranda görev aldı.

Daha sonra yine ABD'de bir Fransız restoranda stajına devam eden Cemre, 2018 yılında New York'ta farklı bir restoranda parti şefi olarak girmiş ve 11 ay boyunca çalıştı.

Cemre Uyanık'ın bu alandaki yeteneği ise öğrencilik yıllarında kendisini gösterdi. Okuduğu bölümde sınıf arkadaşlarıyla birlikte kafa kafaya veren Cemre, acı biberli muz ve alışılagelmişin dışına çıkarak tatlı ve tuzluyu bir araya getirip keçi peynirli muhallebi yaptı.

İŞTE CEMRE UYANIK'IN DEĞİŞİMİ

Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu
Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu
Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu
Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu
Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu
Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu
Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu
Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu

YORUMLAR
500
Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde 'Türkiye'nin Masası' Paylaşımı Altı Siyasi Parti Genel Başkanından, Pazar Günkü Zirve Öncesinde 'Türkiye'nin Masası' Paylaşımı MÜSİAD'ın 'İzmir Dost Meclisi' toplantısı yapıldı MÜSİAD'ın 'İzmir Dost Meclisi' toplantısı yapıldı
Kaynak: Snob Magazin

MasterChef, Türkiye, İzmir, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:37 Pençe-Kilit operasyon bölgesinde yeni gelişme! 18 PKK'lı terörist SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi
12:22 Erken seçim olabilir mi? CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözleri kafa karıştırdı!
12:20 Bakan Kurum'dan uygun fiyatlı konut projesi! Erdoğan, ağustos ayında açıklayacak
12:09 Mehmetçikler ormana saklanan terörist sığınağını buldu!
12:07 Bursa'da iş yerinde başından silahla vurulan adam hayatını kaybetti! Katil baba ifade verdi: Korkutmak için ateş etmiştim
00:50 Dün gelen zamdan sonra bugün bir yenisi daha geldi! Benzin 25 lirayı, motorin ise 24 lirayı geçti
00:48 Emekli maaşı kadar nafaka ödeyen adam isyan etti: Çok zorlanıyorum
00:36 Metropoll araştırmadan dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ı onaylamauanların oranı 47.3 olarak belirlendi
23:10 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap verdi: Politik dedikodu ve sistematik yalan üretiyor
22:25 Finlandiya Dışişleri Bakanı Haavisto'dan yeni NATO açıklaması! Türkiye'nin şartına olumlu bakıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 12:58:36. #1.12#
SON DAKİKA: Masterchef Türkiye Şampiyonu Değişimiyle Olay Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement