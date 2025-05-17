Melis Fis, Gençlik Haftası\'nda Merkezefendi\'de Sahne Aldı

Merkezefendi Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Melis Fis sahne aldı. Başkan Doğan, "Sözümüzü tutarak Melis Fis'i bir kez daha Merkezefendimizde ağırladık. Tüm gençlerin ve hemşehrilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Merkezefendi Belediyesi her zaman olduğu gibi milli değerlere sahip çıkmaya ve yaşatmaya devam ediyor. Kültür ve sanat alanında birçok etkinlik gerçekleştiren Merkezefendi Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Haftası'nı birbirinden renkli etkinliklerle kutluyor.

Geçtiğimiz akşam Necati ve Saykolar'ın sahne aldığı Merkezefendi Kültür Merkezi'nde bu kez de gençlerin ve çocukların ilgiyle takip ettiği ünlü şarkıcı Melis Fis konser verdi. Fis, sevilen parçalarını alanı dolduran binlerce Merkezefendili ve Denizlili vatandaşlar için söyledi. Binlerce Denizlili, Melis Fis'e eşlik ederek hep bir ağızdan şarkıları söyledi. Yaklaşık iki saat süren konserin sonunda Melis Fis 10. Yıl Marşı'nı söyleyerek Denizlililerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık da alandaki Denizlili hemşehrileri ile bir araya geldi.

"Bayramımız kutlu olsun"

Başkan Doğan, konserde yaptığı konuşmada; "19 Mayıs, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı, milletimizin kaderini değiştiren kutlu bir gündür. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak, bu anlamlı haftayı gençlerimizle, çocuklarımızla ve tüm hemşehrilerimizle birlikte coşku içinde kutlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Sözümüzü tutarak Melis Fis'i bir kez daha Merkezefendimizde ağırladık. Bu güzel akşamda bizlerle olan herkese teşekkür ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu. - DENİZLİ