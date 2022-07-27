Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı - Son Dakika
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Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı

27.07.2022 09:07

Son olarak Masumlar Apartmanı'nda rol alan oyuncu Ezgi Mola, dizinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Oyuncu otel tatili yerine karavan ile tatil yapma kararı aldı. Bunun hep hayali olduğunu söyleyen oyuncu, ""Karavanın her şeyi kendi zevkime göre ayarladım. Tamamen doğaçlama geziyoruz" dedi.

Final yapan Masumlar Apartmanı dizisindeki performansının yanı sıra Erşan Kuneri'deki başarısıyla adından söz ettiren başarılı oyuncu Ezgi Mola, sezonun yorgunluğunu atmak için sevgilisi Mustafa Aksakallı ile doğaçlama bir tatil planı yaptı.

"DOĞAÇLAMA GEZİYORUZ"

Habertürk'te yer alan habere göre, satın almayı planladığı karavan ile Çeşme'de görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını da yanıtsız bırakmadı. "1 yıldır karavan ile gezme hayalim vardı" diyen Mola, "Bu karavanı satan kişi karşıma çıktı. Almadan önce deneyip, kullanmamı ve tecrübe etmemi söyledi. Benim de işime geldi. Kendi zevkime göre ayarladım her şeyini. Bayağı eğlenceli bir gezi şekli. Tamamen doğaçlama geziyoruz, plansız hareket ediyoruz" dedi.

Modaya uyan Ezgi Mola, otel tatili yerine karavan turuna çıktı

"MUSTAFA'YI EVDE BİLE GÖREMİYORUM, BU TATİL İYİ OLACAK"

Sevgilisinin yoğun bir iş temposu olduğunu söyleyen oyuncu, "Hafta içi 3-4 günlüğüne baş başa gezmeye çıkacağız. Yoksa onu yakalamak çok zor. Evde bile doğru dürüst göremiyorum. Ne zamandır tatil de yapamıyorduk. İkimiz için de iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Modaya uyan Ezgi Mola, otel tatili yerine karavan turuna çıktı

"ENİS ARIKAN OCAĞIMA İNCİR AĞACI DİKTİ"

Oyunculuğun yanı sıra Alaçatı'da iki mekanı bulunan Ezgi Mola, ünlü dostlarından hesap alıp almamasıyla ilgili esprili bir yanıt vererek "Israr ediyorlar hesap ödemek için. Zaman zaman onları kırmıyoruz, zaman zaman bizi kırmamalarını istiyoruz. Tatlı bir denge kuruyoruz. Bir tek Enis Arıkan ocağımıza incir ağacı dikti. Her gün geliyor" şeklinde konuştu.

Modaya uyan Ezgi Mola, otel tatili yerine karavan turuna çıktı
Ezgi Mola ve Enis Arıkan
Modaya uyan Ezgi Mola, otel tatili yerine karavan turuna çıktı
Modaya uyan Ezgi Mola, otel tatili yerine karavan turuna çıktı
Modaya uyan Ezgi Mola, otel tatili yerine karavan turuna çıktı
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Son Dakika Magazin Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Ezgi Mola, sevgilisiyle birlikte karavan tatiline çıktı - Son Dakika
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