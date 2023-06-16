Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal cayrokopter kazasında yaralandı - Son Dakika
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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal cayrokopter kazasında yaralandı

16.06.2023 08:07

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz ile yolcusu yaralandı. Kazada yaralanan yolcunun, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal olduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Melis Sandal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan, soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailelerimize ve tüm sevenlerimize bağışladı" ifadelerini kullandı.

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yaptı. Sert iniş yapan ve ağaçlara da çarpan cayrokopterdeki pilot Sinan Yılmaz ile yolcusu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazada yaralanan yolcunun, ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal olduğu öğrenildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Pilot Sinan Yılmaz yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı. Bir süre sonra cayrokopterde motor arızası meydana geldi. Tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Yılmaz yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kazada ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama: Mucize eseri kurtulduk

"MUCİZE ESERİ KURTULDUK"

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Melis Sandal, Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Çok şükür mucize eseri kurtulduk. Arayan, soran geri dönemediğimiz herkese bilgi vermek istedim. Allah bizi ailelerimize ve tüm sevenlerimize bağışladı" ifadelerini kullandı.

Kazada ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama: Mucize eseri kurtulduk
Kazada ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama: Mucize eseri kurtulduk
Kazada ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama: Mucize eseri kurtulduk
Kazada ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama: Mucize eseri kurtulduk
Kazada ölümden dönen Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'dan ilk açıklama: Mucize eseri kurtulduk
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Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunduğu cayrokopter tarlaya zorunlu iniş yaptı

Mustafa Sandal, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal cayrokopter kazasında yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal cayrokopter kazasında yaralandı - Son Dakika
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