Oyuncu Ahmet Özhan, başına geçtiği Cerrahi Tarikatı'na nasıl katıldı? İşte hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi

Oyuncu Ahmet Özhan, başına geçtiği Cerrahi Tarikatı'na nasıl katıldı? İşte hikayesi

26.09.2022 12:14

Mutasavvıf, avukat ve musikişinas Ömer Tuğrul İnançer'in vefatının ardından Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini sanatçı Ahmet Özhan oldu. 17 yaşından beri tarikata üye olan Özhan'ın tekkede ramazan akşamı kılınan teravih namazına şahit olarak ortamın mistik havasından ve insanların halet-i ruhiyesinden etkilendiği öğrenildi.

Usta oyuncu Ahmet Özhan, Ömer Tuğrul İnançer'in eylül ayında hayatını kaybetmesinin ardından Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi oldu. 17 yaşından beri Cerrahi Tarikatı'na mensup olan Özhan'ın tarikata giriş hikayesi de merak konusu oldu.

"ŞAN VE ŞÖHRETİ BIKARAK İNANDIĞI YOLDA YÜRÜDÜ"

Gazeteci Arif Hür, Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini olan Ahmet Özhan hakkında bilinmeyen ve merak edilen o gerçeği açıkladı. Hür, yazısında Özhan'ın tarikata giriş hikayesini şu sözlerle anlattı: "Dini yaşantısını çok fazla göz önünde yaşamayan ve her daim sanatıyla ön planda olmaya özen gösteren sanatçı Ahmet Özhan'ın Cerrahi Tarikatı'nın yeni postnişini olması büyük yankı uyandırdı. Halbuki Ahmet Özhan tasavvufla ilgilenmeye daha dün başlamadı ki... Çocukken babasının kucağında ilahi mırıldanan bir insandan bahsediyoruz. Niye bu kadar şaşırılıyor? Ahmet Özhan sanat kariyerinde zirveyi gördüğü 1970'li yıllarda; şan, şöhret, para ve renkli yaşamı elinin tersiyle itmiş ve kendi inandığı yolda yürümeye başlamış ve istikametinde sabit-kadem olmuştur."

Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi olan oyuncu Ahmet Özhan'ın tarikata nasıl katıldığı ortaya çıktı

"MİSTİK ATMOSFERDEN VE İNSANLARIN HALET-İ RUHİYESİNDEN ETKİLENDİ"

"Ahmet Özhan, ilk olarak 1974 yılında merhum Ömer Tuğrul İnançer'in daveti üzerine Karagümrük'teki Nüreddin Cerrahi Tekkesi'ni ziyaret etmiştir. Tekkede ilk kez bir ramazan akşamı teravih namazı kılan Özhan, o mistik atmosferden ve orada bulunan insanların halet-i ruhiyesinden çok etkileniyor. Bir nevi o mekanla frekansı tutuyor. Hem ne demişler; 'Yeryüzünde insanın arayışı, ait olduğu yeri bulana kadardır...' İşte bu noktada Ahmet Özhan da aradığı yeri tam olarak 1974 yılında bir ramazan akşamı Nüreddin Cerrahi Tekkesi'nde buluyor. Uzun yıllardır da dinin estetik boyutunu ortaya koyabilmek için yoğun çaba harcıyor. Ahmet Özhan'ın gökten zembille inip postnişin olmadığı gayet açık..."

1703 YILINDA KURULDU

Cerrahiler'in Karagümrük'teki Canfeda Camii Sokağı'nda bulunan dergahı, Sultan III. Ahmed tarafından 1703 yılında Nureddin Cerrahi için yaptırıldı. Tekkede tevhidhane, türbe, erkekler ve kadınlar bölümü bulunuyor. Toplantılara Japonya, İtalya, İngiltere ve ABD'deki müritler de zaman zaman katılıyor.

Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi olan oyuncu Ahmet Özhan'ın tarikata nasıl katıldığı ortaya çıktı
Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi olan oyuncu Ahmet Özhan'ın tarikata nasıl katıldığı ortaya çıktı
Cerrahi Tarikatı'nın yeni şeyhi olan oyuncu Ahmet Özhan'ın tarikata nasıl katıldığı ortaya çıktı
Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
YORUMLAR
500
Film Değil Gerçek! Ahmet Özhan Tarikat 'şeyhi' Oldu Film Değil Gerçek! Ahmet Özhan Tarikat 'şeyhi' Oldu Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu Cerrahi Tarikatı'nın son yeni postnişini Ahmet Özhan oldu
Kaynak: Snob Magazin

Ömer Tuğrul İnançer, Ahmet Özhan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Ahmet Özhan, başına geçtiği Cerrahi Tarikatı'na nasıl katıldı? İşte hikayesi - Son Dakika

Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.

Son Dakika
14:23 Rusya'da okulda katliam yapan saldırgan Nazi sempatizanı çıktı! 2 tabanca ve çok sayıda şarjörle okula girmiş
14:16 Samsun'da 3 ay önce bacanağını vurup serbest kalan şahıs, şimdi de 4 çocuk annesi eşini katletti
14:10 Anne-babanın tartışması feci olayla bitti! 3 yaşındaki kızları 20. kattan düşüp hayatını kaybetti
13:56 Adana'da 3 yaşındaki kızını silahla vurarak öldüren cani anne, aynı silahla kendi canına kıydı
13:52 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin ikinci bebeği Ela dünyaya geldi
13:34 Amerika Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros haddini aştı: Türk askeri derhal Kıbrıs'tan çekilmeli
13:09 DEAŞ tarafından yakılarak şehit edilmişti! Kılıçdaroğlu'ndan hükümete "Fethi Şahin" tepkisi: İktidara geldiğimizde ayrıntıları ortaya çıkaracağız
13:05 Bakımevinde dehşet! Çalışanlar, otizmli gence işkence edip öldürdü
12:25 Küçük kızın istismar edildiğini vurgulayan Müge Anlı, kadının serbest bırakılmasına çıkıştı: Fotoğrafı yayınlasaydım ülke yıkılırdı
12:20 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati enflasyonun düşeceği tarihi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 14:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: Oyuncu Ahmet Özhan, başına geçtiği Cerrahi Tarikatı'na nasıl katıldı? İşte hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement